Yaquis de Obregón recibirán a Naranjeros de Hermosillo para el arranque de la segunda vuelta de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- En el inicio de la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico temporada 2025-2026, los Yaquis de Obregón jugarán en casa, aunque recibirán a Naranjeros de Hermosillo, quienes se quedaron con su primera serie de la campaña. Luego de perder con los de la capital sonorense, 'La Tribu' comenzó una racha de seis series ganadas, que terminaron perdiendo en tierras nayaritas.

'La Tribu' se afianzó con el liderato del circuito y se llevó las 10 unidades correspondientes; Yaquis finalizó la primera vuelta en la cima del standing, con marca de 22 victorias y 13 derrotas, superando por un juego a Cañeros de Los Mochis, que se llevó el segundo puesto. Naranjeros de Hermosillo se llevó el cuarto peldaño y sus siete unidades, luego de terminar empatado con Jaguares de Nayarit y Charros de Jalisco.

Estas dos novenas ya se enfrentaron en el inicio de la temporada, siendo la segunda serie del rol regular en el Estadio Fernando Valenzuela, casa de los Naranjeros, que se terminaron quedando con dos de tres compromisos. Yaquis se llevó la victoria en el primer compromiso, aunque los de casa pudieron reaccionar en el cierre de la serie que se celebró los días 21, 22 y 23 de octubre.

Esa fue la última serie que pudo disputar completa el parador en corto titular, Juan Carlos Gamboa, pues luego presentó una molestia muscular que lo ha mantenido alejado de los diamantes por un mes completo. El 'Haper' dejaba al equipo siendo el líder de bateo, lugar que al momento ha tomado Roberto Valenzuela, que cuenta con 24 RBI.

Ambos equipos vienen de quedarse con las últimas series de la primera vuelta: Yaquis de Obregón recolectó dos victorias en su visita al puerto, donde aseguraron la primera posición al vencer en días consecutivos a los Venados de Mazatlán. Mismo caso que presentó Naranjeros, venciendo en los dos primeros juegos de la serie a Tucson Baseball Team, aunque tampoco pudieron completar la barrida.

A falta de confirmación oficial, Yaquis de Obregón tendrá por inicialista para el juego 1 a Fernando Sánchez, que aún busca su primer triunfo del año, mientras que el segundo de la serie tendrá como abridor a Odrisamer Despaigne. En caso de que Vladimir Gutiérrez no complete su recuperación, el último juego de la serie sería para Brandon Brennan, que dejó buenas impresiones en su primer juego como inicialista.

Fuente: Tribuna del Yaqui