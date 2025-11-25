Águilas vuela alto en Jalisco e inicia la segunda vuelta con victoria ante Charros

Guadalajara, Jalisco.- Los Águilas de Mexicali comenzaron de manera contundente la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, al superar por marcador de 7 carreras a 6 a Charros de Jalisco, en un juego que contó con un gran festival de batazos.

Acciones

Desde la primera entrada se movió la pizarra; los Emplumados fueron los que registraron primero cuando Phillip Evans conectó sencillo que mandó a Estevan Florial a la caja registradora para el 1-0. Para la segunda tanda, Charros apareció con un rally de tres anotaciones, con producciones de Arturo Rodríguez y triple de Daniel Castro.

Ganan los emplumadosuD83EuDEF5uD83CuDFFC



En peleado duelo, los cachanillas se llevan el primero de la serie en ZapopanuD83EuDD85



PG Erick Casillas

PP Chazz Martínez

SV Jesús Cruz



Presentado por: @arcogasolina#LigaARCO? pic.twitter.com/IcmKPZWYKn — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 26, 2025

Los Águilas despertaron y descontaron en la cuarta con cuadrangular solitario de Alex Mejía (4) sobre la barda del jardín izquierdo, dejando los cartones 3-2. Los Charros de Jalisco agregaron una más con sencillo productor de Michael Wielansky en el cierre del mismo inning, pero las carreras siguieron llegando para la causa local, después de que Christopher Gastélum llevó la bola de hit al derecho para remolcar y poner la quinta rayita.

Los cachanillas igualaron el marcador en el sexto capítulo con otras tres anotaciones; Bobby Bradley prendió el primer lanzamiento para depositarlo en el graderío del jardín derecho, anotándose su segundo vuela cercas. Posteriormente, un imparable de Norberto Obeso seguido de doble de Moisés Gutiérrez remolcó otra, mientras que Cade Gotta la puso contra la barda del left field con otro doble productor para empatar el juego a 5 carreras.

Le dan la vueltauD83DuDE0E



Jonrón de Phillip Evans, los emplumados toman la ventaja en el PanamericanouD83EuDD19uD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/CXfvtSLgau — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 26, 2025



Los 'Caballeros' se fueron al frente en el marcador con otro batazo de cuadrangular, esta vez salido del bate de Phillip Evans (2) sobre el jardín izquierdo, para darle la vuelta al marcador 6-5. En la novena entrada los Emplumados agregaron más carreras, con imparable de Norberto Obeso. Charros anotó una en la novena con producción de Julián Ornelas para el score final de 7 carreras a 6.



Erick Casillas (3-0) fue quien se apuntó la victoria; la derrota cargó para Chazz Martínez (0-1) y salvamento para Jesús Cruz (2). Mientras que para el segundo juego de la serie se espera el duelo entre el mexicano César Vargas (0-1) por los de Mexicali y Alemao Hernández (5-1) por Charros.

Fuente: Tribuna del Yaqui