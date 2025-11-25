¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Alexis Vega

Alexis Vega puede quedar fuera de la Liguilla con el Toluca; Antonio Mohamed habla sobre su recuperación

El capitán de los Diablos del Toluca se perdió las últimas fechas del Apertura 2025 y ahora es duda para los cuartos de final en la Liguilla

Alexis Vega puede quedar fuera de la Liguilla con el Toluca; Antonio Mohamed habla sobre su recuperación
Alexis Vega está en duda para participar en la Liguilla con el Toluca debido a su lesión muscular Foto: Internet

Toluca, Estado de México.- Los Diablos del Toluca tienen un pie dentro de las semifinales del Apertura 2025, pues protagonizarán el duelo más desequilibrado de la primera ronda de la Liguilla, aunque su mayor preocupación provendrá desde su mismo vestidor. Tras perderse las últimas jornadas del certamen por un problema muscular, Alexis Vega es duda para enfrentarse a los Bravos de Juárez, según lo declarado por Antonio Mohamed

Vega fue titular para el duelo entre el Toluca y el Pachuca, aunque tuvo que salir de cambio en la segunda mitad luego de sentir un tirón en la parte posterior del muslo izquierdo mientras conducía el balón. Los Diablos confirmaron que Alexis había sufrido una lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo; pese a la gravedad del problema muscular, el 'Turco' había adelantado que podría estar de regreso para la Liguilla.

A través de sus redes sociales, el exdelantero de las Chivas estuvo publicando por varios días sus entrenamientos desde el gimnasio, dejando en claro que su proceso de recuperación marchaba conforme a lo planeado, aunque en las jornadas recientes, la incertidumbre volvió a crecer. En la conferencia previa para el duelo de cuartos de final, el propio estratega del Toluca afirmó que Vega sigue siendo duda

Él está bien, así recuperado, así que hoy vamos a decidir si hace el viaje o no; estamos en esa decisión, él está casi recuperado; estamos evaluando si creemos que son convenientes o no; ahí vamos a decidirlo".

Dicha baja podría ser determinante para el Toluca, que cuenta con más de tres semanas sin actividad, luego del parón por la fecha FIFA de noviembre y las jornadas del Play-in. Los Diablos jugaron su último partido el 8 de diciembre, cuando vencieron al América; pese a haber cerrado con buena forma el Apertura 2025, la inactividad y la importante baja les podría cobrar una grave fractura a los actuales campeones de la Liga MX.

Toluca iniciará la Liguilla enfrentando a Bravos de Juárez

Pese a haber finalizado el Apertura 2025 en primera posición, los Diablos del Toluca fueron los últimos en conocer a su rival, siendo este los Bravos de Juárez, que consiguieron la clasificación en el segundo partido del Play-in, venciendo al Pachuca. El partido de ida será el miércoles, 26 de noviembre, a las 18:00 horas en tierras fronterizas, mientras que la vuelta se celebrará en la cancha del Nemesio Diez durante el próximo fin de semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.