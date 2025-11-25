Alexis Vega puede quedar fuera de la Liguilla con el Toluca; Antonio Mohamed habla sobre su recuperación

Toluca, Estado de México.- Los Diablos del Toluca tienen un pie dentro de las semifinales del Apertura 2025, pues protagonizarán el duelo más desequilibrado de la primera ronda de la Liguilla, aunque su mayor preocupación provendrá desde su mismo vestidor. Tras perderse las últimas jornadas del certamen por un problema muscular, Alexis Vega es duda para enfrentarse a los Bravos de Juárez, según lo declarado por Antonio Mohamed.

Vega fue titular para el duelo entre el Toluca y el Pachuca, aunque tuvo que salir de cambio en la segunda mitad luego de sentir un tirón en la parte posterior del muslo izquierdo mientras conducía el balón. Los Diablos confirmaron que Alexis había sufrido una lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo; pese a la gravedad del problema muscular, el 'Turco' había adelantado que podría estar de regreso para la Liguilla.

A través de sus redes sociales, el exdelantero de las Chivas estuvo publicando por varios días sus entrenamientos desde el gimnasio, dejando en claro que su proceso de recuperación marchaba conforme a lo planeado, aunque en las jornadas recientes, la incertidumbre volvió a crecer. En la conferencia previa para el duelo de cuartos de final, el propio estratega del Toluca afirmó que Vega sigue siendo duda.

Él está bien, así recuperado, así que hoy vamos a decidir si hace el viaje o no; estamos en esa decisión, él está casi recuperado; estamos evaluando si creemos que son convenientes o no; ahí vamos a decidirlo".

Exclusiva con Antonio Mohamed



Dicha baja podría ser determinante para el Toluca, que cuenta con más de tres semanas sin actividad, luego del parón por la fecha FIFA de noviembre y las jornadas del Play-in. Los Diablos jugaron su último partido el 8 de diciembre, cuando vencieron al América; pese a haber cerrado con buena forma el Apertura 2025, la inactividad y la importante baja les podría cobrar una grave fractura a los actuales campeones de la Liga MX.

Toluca iniciará la Liguilla enfrentando a Bravos de Juárez

Pese a haber finalizado el Apertura 2025 en primera posición, los Diablos del Toluca fueron los últimos en conocer a su rival, siendo este los Bravos de Juárez, que consiguieron la clasificación en el segundo partido del Play-in, venciendo al Pachuca. El partido de ida será el miércoles, 26 de noviembre, a las 18:00 horas en tierras fronterizas, mientras que la vuelta se celebrará en la cancha del Nemesio Diez durante el próximo fin de semana.

