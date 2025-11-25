América sufre un duro golpe para el inicio de la Liguilla: Allan Saint-Maximin es baja para los de Coapa

Ciudad de México.- Las Águilas del América tendrán una complicada aduana para sus primeros compromisos de la Liguilla en el Apertura 2025, pues se medirán contra Rayados de Monterrey en lo que apunta para ser la llave más igualada y disputada de la primera ronda. Aunado a eso, el conjunto de Coapa tendrá que lidiar con la baja de Allan Saint-Maximin, que no podrá estar por lo menos para la ida de los cuartos de final.

Allan Saint-Maximin llegó en las primeras fechas con el equipo 'Azulcrema' y, desde su arribo, ha sido uno de los factores clave para el éxito que tuvo el América en el Apertura 2025, pues no se perdió ninguna jornada desde su incorporación a la Liga MX. El francés finalizó el torneo con participación en 12 juegos, 11 de ellos desde el cuadro titular; Allan anotó tres goles, además de apuntarse dos asistencias en más de 650 minutos en cancha.

La sorpresiva baja llega a poco más de un día para que las Águilas hagan su debut contra 'La Pandilla'; ESPN fue el medio que pudo tener acceso a la noticia exclusiva que, sin duda, mermará el rendimiento de los visitantes en el Estadio BBVA. Según lo reportado por el portal, la baja se debe a un fuerte cuadro de gripa que presentó Allan Saint-Maximin.

uD83DuDEA8uD83CuDFE5uD83EuDD85 Allan Saint-Maximin causa baja ante Monterrey por Covid.



El jugador no pudo entrenar el día de hoy y, por precaución, se le reservará.



Se espera evolucione de manera positiva en las próximas 48hrs para que regrese en la vuelta el próximo sábado.@365scoresMX pic.twitter.com/qsWZJUmDE1 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 26, 2025

Así mismo, el medio aseguró que Saint-Maximin permaneció en su residencia en la Ciudad de México, por órdenes directas del club para que repose y pueda recuperarse. Pese a eso, en Coapa mantienen el optimismo sobre la disponibilidad del jugador francés para la vuelta de los cuartos de final y consideran que estará apto para saltar a la cancha del Estadio Azulcrema para el partido del próximo sábado, 29 de noviembre.

Así mismo, el América arribó durante la tarde del 25 de noviembre a Monterrey, Nuevo León, para comenzar a preparar el partido con el que iniciará su participación en la fiesta grande del balompié mexicano. En el ingreso al hotel, se pudo observar a jugadores como Álvaro Fidalgo y Luis Ángel Malagón atendiendo a los aficionados que fueron a recibirlos, aunque destacó la ausencia de Saint-Maximin.

#America | uD83DuDEA8 Allan Saint-Maximin por un fuerte cuadro gripal no viajó a Monterrey y se quedó en CDMX. @TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/Gy3FkPTfBT — Vladimir García (@VladimirGarciaG) November 26, 2025

El partido que encenderá una nueva edición de la rivalidad entre Rayados de Monterrey y el América será el miércoles, 26 de noviembre a las 21:05 horas (horario CDMX). La referencia más cercana de un choque entre estos dos clubes en una Liguilla es la final del Apertura 2024, donde los de Coapa firmaron el tricampeonato.

#Deportes | Águilas del América vs Rayados de Monterrey; horarios y dónde ver EN VIVO la ida de los cuartos de final ?uD83DuDE4Chttps://t.co/8Slymbic64 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui