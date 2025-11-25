Así será el sorteo para el Mundial 2026; la FIFA confirma formato y reglas

Ginebra, Suiza.- La FIFA dio a conocer este martes los lineamientos para lo que será el sorteo para la Copa del Mundo 2026, el cual se llevará cabo el 5 de diciembre en Washington DC, en el que la Selección Mexicana será cabeza de serie y estará en el Grupo 1.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania encabezarán cada uno de los grupos. Todas esas Selecciones integran el bombo 1.

Los procedimientos y los bombos del sorteo final han sido revelados. uD83CuDFC6#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA uD83CuDFC6 (@fifaworldcup_es) November 25, 2025

La distribución se hizo con base en su último ranking publicado el pasado 19 de noviembre y, de acuerdo con este, las cuatro mejores selecciones del ranking si terminan primeros en sus respectivos grupos de la fase de grupos, evitarán enfrentarse entre sí hasta las semifinales del torneo que habrá de realizarse del 11 de junio al 19 de julio, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección Mexicana será cabeza de serie

En cambio, los dos primeros, Argentina y España, quedarán en cuadros opuestos y así solo se enfrentarían en caso de jugar la Final; Francia e Inglaterra ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

"Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos caminos separados hacia las semifinales", declaró la FIFA en un comunicado, con el objetivo de premiar a los equipos cuyos resultados consistentes han elevado su ranking mundial.

España como líder del ranking tendría un camino tranquilo

"El procedimiento del sorteo final estipula que los países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos serán asignados al bombo 1, y que las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno en función de la Clasificación Mundial Masculina. Por último, las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al bombo 4", expuso la FIFA.

Argentina tampoco enfrentaría camino empedrado

También aplicará ese criterio en el caso de representativos que dispute la Repesca. "En lo referente a las plazas del Torneo clasificatorio de la FIFA, a fin de cumplir con el principio general de la FIFA por el que se impide que dos selecciones de la misma Confederación queden encuadradas en el mismo grupo, esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compitan por las dos plazas del bombo 4", agregó el organismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui