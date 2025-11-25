Boston se arma; los Red Sox adquieren al derecho Sonny Gray de los Cardinals

Boston, Estados Unidos.- Los Boston Red Sox sacudieron el mercado en la temporada baja de MLB, tras adquirir el martes al diestro Sonny Gray, tres veces All-Star, procedente de los St. Louis Cardinals a cambio del derecho Richard Fitts y un prospecto.

Craig Breslow, director de beisbol de los Red Sox, había dicho que añadir un lanzador abridor detrás de su estelar Garrett Crochet era uno de los objetivos del equipo para la pretemporada. Gray les ofrece una opción fiable que podría aliviar algo de presión al resto de la rotación.

Sonny a los Medias Rojas.



¡Bienvenido a Boston, Sonny Gray! pic.twitter.com/kcvVnQIE2q — Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) November 25, 2025

Gray, de 36 años terminó con un récord de 14-8 y una efectividad de 4.28 para los Cardinals la temporada pasada, ponchando a 201 bateadores y otorgando 38 bases por bolas en 32 aperturas, la mejor proporción en la Liga Nacional. Es uno de los cinco lanzadores que han registrado al menos 200 ponches en cada una de las dos últimas temporadas. En su carrera de 13 temporadas con cinco equipos en las Mayores, tiene un récord de 125-102 con una efectividad de 3.58 y tres apariciones en el Juego de las Estrellas.

Gray reforzará el staff de abridores de Boston

En su temporada como novato con los Red Sox, Fitts, que cumplirá 26 años el mes que viene, tuvo un récord de 2-4 con una efectividad de 5.00. Los Cardinals también recibirán al zurdo de 22 años Brandon Clarke, una elección de quinta ronda que solo ha lanzado en Clase A y está valorado como el quinto mejor prospecto del sistema de los Red Sox por MLB.com, además de un jugador por nombrar o dinero en efectivo. Los Red Sox también recibieron dinero en efectivo en el acuerdo.

Clarke debutó la campaña pasada

Gray tenía garantizado 40 millones de dólares para las dos siguientes temporadas: 35 millones para 2026 y una compra de 5 millones de una opción de equipo de 30 millones para 2027. Su contrato fue modificado para garantizarle 41 millones de dólares: un salario de 31 millones para el próximo año y una opción mutua de 30 millones para 2027 con una compra de 10 millones de dólares.

Fuente: Tribuna del Yaqui