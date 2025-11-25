Brees, Rivers y Fitzgerald lideran a los semifinalistas del Salón de la Fama

Nueva York, Estados Unidos.- Los exmariscales de campo Drew Brees y Philip Rivers, junto con el receptor Larry Fitzgerald, el ala cerrada Jason Witten y el acarreador Frank Gore, llegaron a la etapa semifinal en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

Los cinco recién llegados están entre los 26 candidatos de la era moderna que avanzaron hasta esta fase en la votación realizada por el comité de selección completo de 50 miembros para la promoción de 2026. El comité de selección reducirá la lista a 15 finalistas, que serán votadas antes del Super Bowl en febrero.

A total of 26 candidates in the Modern-Era Players category have reached the Semifinalist stage for possible election to the Pro Football Hall of Fame’s Class of 2026 presented by Visual Edge IT. https://t.co/nWSYaYL4nz pic.twitter.com/Wd1HQ3SOyz — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) November 25, 2025

Willie Anderson, Torry Holt, Luke Kuechly y Adam Vinatieri ya se han asegurado un puesto en los últimos 15 tras haber llegado a los últimos siete de la clase de 2025. Los otros que regresan a la lista son Eli Manning, Fred Taylor, Steve Smith Sr., Reggie Wayne, Jahri Evans, Marshall Yanda, Terrell Suggs y Darren Woodson.

Rivers brilló con los Chargers

Los otros dos candidatos que alcanzaron la fase de semifinales por primera vez son el liniero ofensivo Lomas Brown y el liniero defensivo Kevin Williams. Los otros semifinalistas son Hines Ward, Richmond Webb, Steve Wisniewski, Rodney Harrison, Earl Thomas, Vince Wilfork y Robert Mathis.

Además de los 15 finalistas de la era moderna, el comité de selección considerará a tres seniors, un entrenador y un contribuyente para la promoción de 2026. Entre cuatro y ocho nuevos miembros serán elegidos en el segundo año de este formato actual.

Solo cuatro personas entraron el año pasado para la clase más pequeña en 20 años.

Brees y Fitzgerald, al frente

Brees ocupa el segundo puesto de todos los tiempos entre los pasadores, solo por detrás de Tom Brady con 80.358 yardas por pase y 571 pases de touchdown. Pasó los primeros cinco años de su carrera con los San Diego Chargers antes de firmar como agente libre con los Saints en 2006, donde su carrera despegó.

Brees le dio un título de Super Bowl a los Saints

Le dio a Nueva Orleans su primer título de Super Bowl tras la temporada 2009, cuando fue elegido MVP del partido tras vencer a Peyton Manning y a los Indianapolis Colts. Brees fue seleccionado 13 veces para el Pro Bowl en su carrera, ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2008 y 2011, fue All-Pro en 2006 y fue All-Pro del segundo equipo en cuatro ocasiones.

Fitzgerald jugó toda su carrera con los Cardinals

Por su parte, Fitzgerald pasó toda su carrera con los Arizona Cardinals tras ser elegido en la tercera posición general en 2004. Sus 1.432 recepciones y 17.492 yardas recibidas en 17 temporadas lo sitúan en segundo lugar histórico, detrás de Jerry Rice.

Fuente: Tribuna del Yaqui