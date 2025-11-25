'Checo' Pérez revela su última conversación con Horner en Red Bull: "Lo siento por el que vaya a llegar"

Ciudad de México.- Mientras prepara su temporada de regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, el piloto mexicano Sergio Pérez ofreció una gira de medios por la CDMX en la que aprovechó para revelar más detalles acerca de su salida de Red Bull Racing en 2023. 'Checo' señaló la forma en la que fue despedido, además de relatar cuál fue la última conversación que tuvo con Christian Horner, jefe de escudería en ese año.

El tapatío fue el centro de las críticas en su última temporada con el equipo de las bebidas energéticas, pues en la segunda mitad de temporada, su nivel decayó de manera drástica, pasando de pelear por las pole positions y ganar carreras a competir en la parte media de la tabla. Pese a eso, su salida ha pesado en Red Bull, que no ha encontrado un piloto que les dé la talla en el segundo monoplaza, lo que causó el despido de Horner hace un par de meses.

En una conferencia de prensa, acompañado del también piloto mexicano, Guillermo Rojas, 'Checo' aprovechó para ultimar los pormenores sobre cómo fue su estadía y sus últimos grandes premios en compañía de Max Verstappen. Pérez Mendoza comentó que desde su llegada entendió el rol que desempeñaría dentro del equipo, aunque luego de presentar buenos resultados, comenzó a incomodar a ciertos directivos dentro del mismo.

Cuando yo llegué, los empecé a poner nerviosos, pero sabía que había muchos intereses de por medio y no podía enfrentar al sistema".

Así mismo, adelantó que, si bien su despido fue algo difícil de sobrellevar, con el pasar de los meses entendió que fue lo mejor de su carrera, pues el estar dentro de un equipo tan mediático lo mantenía en el escrutinio público, así desenvolviera un buen papel. "Lo que pasó con Red Bull, al final, yo sabía que era lo mejor que me podía haber pasado. Porque estar en Red Bull y las condiciones en las que estaba fue muy demandante".

De igual manera, comentó que no fue un problema exclusivo de él, pues la escudería está estructurada para girar en torno a Max Verstappen, por lo que los pilotos que lleguen en los próximos años pasarán lo mismo que tuvo que pasar 'Checo'. "Es un auto muy complejo de manejar, en el cual te tienes que estar adaptando de forma constante al estilo de Verstappen".

Por último, Pérez Mendoza aprovechó el espacio para compartir con sus seguidores cuáles fueron sus últimas palabras con Christian Horner antes de abandonar la fábrica de Milton Keynes. "Le dije muchas gracias por todo. Y lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí, porque le va a costar muchísimo".

Fuente: Tribuna del Yaqui