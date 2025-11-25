Chelsea le da una 'repasada' al Barcelona que sigue sin ganar de visitante en la Champions League

Ciudad de México.- El Chelsea impuso su localía y venció por goleada al Barcelona en la jornada 5 de la Champions League, que sigue sin mostrar su mejor cara en el certamen, ya que no han podido encontrar la victoria en calidad de visitante. Stamford Bridge lució abarrotado y presenció la victoria de tres anotaciones por cero, de parte de los dirigidos por Enzo Maresca.

Los locales comenzaron el ataque desde los primeros suspiros del compromiso, pues apenas corría el minuto 3 cuando Enzo Fernández movió las redes por primera ocasión en el compromiso, aunque la anotación fue anulada por una mano en la jugada previa. Pese a la invalidación, el Chelsea no se vino abajo y siguió presionando en la última zona al Barcelona, arrebatándoles el esférico en todo momento.

El equipo dirigido por Maresca mantuvo el control del compromiso, hasta que sus ataques fueron fructíferos antes de la media hora de juego; cuando el reloj marcaba los 27, Marc Cucurella envió un centro que fue rematado por Pedro Neto. El disparo fue cortado por Jules Koundé, aunque luego de un par de rebotes entre él y Ferran Torres, la pelota terminó entrando al arco con gol en propia puerta.

A Kounde own goal gives Chelsea the lead vs. Barcelona

El Barcelona intentó reaccionar en los minutos posteriores, aunque Lamine Yamal terminó por desperdiciar la oportunidad con un débil disparo que se terminó yendo desviado. Por si le hubiera faltado algo al equipo español, en el 44, Ronald Araujo se marchó a los vestidores luego de ver una doble tarjeta amarilla, por lo que el Barça se quedó sin capitán y el referente defensivo para todo el segundo tiempo.

Al inicio de la parte complementaria se tuvo otra anotación que fue anulada de manera polémica; Andrey Santos mandó el balón a las redes, aunque se determinó que Alejandro Garnacho estaba en posición adelantada, causando el tercer gol anulado para los locales. Solo cinco minutos después de dicha acción, llegó la justicia para el Chelsea que, luego de una fantástica jugada por parte de Estêvão Willian, se marcaba el dos por cero.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDFA ESTEVAO DOUBLES THE LEAD FOR CHELSEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A FANTASTIC GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Chelsea 2-0 Barcelona.pic.twitter.com/58Ze2pkZv8 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 25, 2025

La sentencia final para el Barcelona llegó al 73, cuando Liam Delap anotaba el tercer tanto que, de nueva cuenta, había sido anulado, pero tras una revisión en el VAR, se determinó que era gol válido y concretó la repasada al conjunto culé.

