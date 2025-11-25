Cristiano Ronaldo sí jugaría ante México, FIFA le da solo un juego de suspensión

Ginebra, Suiza.- Buenas noticias para los seguidores de Cristiano Ronaldo, quien se salvó de una suspensión más severa después de su expulsión contra Irlanda y sí podría estar disponible con Portugal para jugar ante la Selección Mexicana.

Este martes, la FIFA publicó un veredicto disciplinario que imponía una sanción de tres partidos, pero con dos de esos encuentros aplazados por un periodo de prueba de un año, por lo que Cristiano probablemente evitará perderse algún partido de Portugal en el Mundial a pesar de su tarjeta roja en un partido de clasificación por dar un codazo a un rival irlandés.

El atacante cumplió una sanción obligatoria de un partido cuando Portugal jugó su último partido de clasificación la semana pasada: una victoria por 9-1 sobre Armenia que aseguró su plaza en el Mundial de Norteamérica.

“Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el periodo de prueba", dijo la FIFA en un comunicado, entonces se activarán los dos partidos restantes de la sanción.

El organismo rector del balompié mundial tiene autoridad disciplinaria sobre los partidos de la selección nacional y Portugal tiene previsto jugar dos partidos amistosos en marzo, uno de ellos contra México en la que será la reinauguración del Estadio Azteca y probablemente uno o dos partidos de preparación a finales de mayo o junio. La Copa del Mundo, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 de junio.

Cristiano se hizo acreedor a la sanción después de golpear con un codazo al defensa irlandés Dara O'Shea durante una derrota de Portugal por 2-0 en Dublín hace dos semanas.

La FIFA afirmó que su veredicto disciplinario de "la suspensión de tres partidos está sujeta a apelación ante el Comité de Apelación de la FIFA". No estaba claro quién podría tener legitimación legal para impugnar el veredicto, ni si podría ser la federación de fútbol de Irlanda o los rivales de Portugal en el Mundial.

