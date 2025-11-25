El 42 del 'Comandante' será eterno: Yaquis retirarán el número de Eddie Díaz

Ciudad Obregón, Sonora.- El nombre de Eddie Díaz llegó para quedarse en Ciudad Obregón; el encargado de comandar una época dorada de los Yaquis en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) será reconocido el próximo sábado 6 de diciembre en el Estadio Yaquis.

El conjunto de Cajeme dio a conocer este martes 25 de noviembre que le rendirán el máximo homenaje al manager más exitoso en su historia, ya que su emblemático número 42 será retirado y estampado para siempre en el inmueble de Cajeme.

Eddie será reconocido una vez más

El conocido como 'Comandante' marcó una generación con la organización al convertirse en el estratega con más victorias en temporada regular con un total de 229, además en playoffs con 53 y ni hablar en Serie del Caribe, donde sumó 10 triunfos, para un total de 292 victorias.

Pero no solamente fue su cantidad de partidos ganados, sino que su impacto trascendió fronteras: fue el primer mánager extranjero en conquistar la Serie del Caribe, haciéndolo en dos ocasiones, en 2011 y 2013, siendo esta última en la apertura del estadio ahora conocido como Fernando Valenzuela. Además, ostenta un registro que ningún otro capataz ha logrado en el beisbol invernal de México, ser tricampeón, parte de un registro histórico en el que acumuló cinco campeonatos en apenas tres años.

Cabe destacar que durante su gestión impulsó a una de las mejores generaciones de peloteros en la historia de Yaquis, incluyendo figuras que posteriormente ingresarían al Recinto Histórico como Carlos Valencia, Karim García, Douglas Clark, Iker Franco y Luis Alonso Mendoza.

Este será el segundo gran reconocimiento que le hará el conjunto de Cajeme al dominicano, pues en el 2022 también fue exaltado al Salón de la Fama de los Yaquis junto con el periodista Miguel Cebreros.

Más allá de sus éxitos deportivos, el carisma, liderazgo y labor social de Díaz lo han convertido en un referente querido por la afición obregonense. Por ello, el club ha decidido otorgarle su más alto honor: el retiro oficial del número 42, un símbolo de su legado eterno con la Tribu", escribió el club sobre el reconocimiento al 'Comandante'.

Fuente: Tribuna del Yaqui