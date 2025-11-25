Entrevista exclusiva: Mr. Iguana 'se pone verde' y se roba los reflectores del pancracio mundial

Ciudad Obregón, Sonora.- Si hay un luchador que se ha robado los reflectores a nivel mundial este año, ese es Mr. Iguana, quien, gracias al carisma de su personaje, junto a una llamativa indumentaria que resalta en los cuadriláteros, se ha convertido en una de las máximas estrellas del pancracio.

Pero el 'Hijo pródigo' de Culiacán no es ningún improvisado en este deporte, ya que cuenta con una trayectoria de 15 años y aunque desde el 2021 empezó a dar de qué hablar nacionalmente, fue hasta el 2025 que su nombre sobrepasó fronteras y se ganó la etiqueta de ser uno de los luchadores más queridos de la empresa líder a nivel mundial de la lucha libre; la WWE.

Regresa a casa

'El Reptil más fino', junto con la Yeska y más estrellas de Triple A visitarán este próximo 30 de noviembre Hermosillo, 12 de diciembre Ciudad Obregón y 13 de diciembre, Los Mochis. Aunque Mr. Iguana es solicitado para presentarse en diferentes partes del mundo, el sinaloense confesó en exclusiva para TRIBUNA que él levantó la mano para presentarse en el noroeste del país, ya que es la tierra que lo vio nacer y formó como luchador.

Sonora siempre estará en mi corazón, porque muchos de mis maestros y rivales cuando iba empezando eran de aquí; ellos me enseñaron lo duro que es la lucha libre. Me siento como en casa en Sonora”, comentó. "Todavía queda mucho por hacer; me siento feliz de todo lo que ha pasado, por eso tengo el compromiso de brillar aquí con la afición del norte".

Edición 25 de noviembre del periódico TRIBUNA

No fue fácil

Si bien Mr. Iguana ya se presentó en RAW, SmackDown y las tres ediciones de Worlds Collide, su camino a la cima del pancracio internacional no fue nada fácil. En tierras como Sonora y Sinaloa, el boxeo y beisbol son los deportes por excelencia, y para alguien que está comenzando su carrera como luchador, no cuenta con el apoyo ni los escenarios ideales para trascender. El propio luchador comentó que tuvo que remar contracorriente y salir de su zona de confort para ir abriendo puertas a nivel local.

"Es complicado ser del norte de México y poder brillar, porque hay muy buenas escuelas en otras partes como Ciudad de México, Tijuana, Monterrey; además, las grandes funciones son en el centro del país. Yo salí de Culiacán y era muy complicado. Yo de mi tierra me fui para Obregón, Mochis, Durango, a veces Guadalajara, si tenía suerte Monterrey, Reynosa, etc. Me tuve que ir metiendo al centro para poder destacar", argumentó para TRIBUNA.

Ya con lona recorrida y décadas de experiencia, tuvo la oportunidad de llegar al roster de Triple A, empresa que le dio la oportunidad de tener presentaciones por diferentes ciudades de la república, hasta que finalmente, con la compra de la tres veces estelar a WWE, 'El Reptil más Fino' se ganó la oportunidad de ser llamado por Triple H para llevar su talento a diferentes partes del mundo.

Cuando llegué a Triple A, ya tuve gira en todo el país. Ahora con WWE ya viajas por todo el mundo; ya fui a Japón, Estados Unidos, Canadá, esto va subiendo, pero es difícil para un sinaloense o sonorense llegar a lo más alto de la lucha libre".

Es ganar y ganar

Fue el pasado 19 de abril, cuando la empresa de wrestling WWE anunció la compra de la firma mexicana de lucha libre Triple A, en el marco de la celebración de WrestleMania 41. Aunque esa transacción dividió opiniones en el aficionado mexicano, lo cierto es que ese capítulo escribió un antes y un después para varios luchadores aztecas, como es el caso de Mr. Iguana, que gracias a esa venta pudo llegar a la industria líder del 'Deporte espectáculo'.

Ahora todos tenemos la oportunidad; así como me pasó a mí, le puede tocar a cualquiera; tal vez mañana sea El Niño Hamburguesa el que gane y se viralice, La Parka, o que Psycho Clown se haga más famoso. Por ejemplo, Pimpinela ya está en el último momento de su carrera, pero ya está dando de qué hablar en Estados Unidos. Esta es una gran oportunidad para todos", puntualizó el popular luchador.

Fuente: Tribuna del Yaqui