JJ Macías reaparece tras su grave lesión y habla de lo que viene en su complicada carrera

Ciudad de México.- José Juan Macías ha sido uno de los jugadores más maltratados por las lesiones en su corta y trabada carrera, pues ha tenido que estar alejado de las canchas por tiempos prolongados, debido a problemas musculares graves. Tras su nueva lesión muscular que sufrió con Pumas en la última jornada del Apertura 2025, el delantero mexicano reapareció en redes para aclarar cómo ha sido su proceso de recuperación.

Pumas UNAM y Cruz Azul mantuvieron un accidentado compromiso en el cierre del torneo, aunque parece que los universitarios sacaron la peor parte; por parte de 'La Máquina', Kevin Mier, arquero titular, sufrió una fractura de tibia luego de una fuerte entrada por Adalberto Carrasquilla. El incidente de Macías desencadenó un problema más serio, pues luego de disputar un balón, sufrió una triple rotura de ligamentos.

#Deportes | JJ Macías visitará el quirófano por grave lesión: Pumas confirma la baja del jugador por nueve meses uD83DuDC40?https://t.co/30QO797zDn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Luego de dos semanas sin tener actualización en el caso de JJ Macías, fue el mismo jugador quien reapareció en sus redes sociales para aclarar los rumores que han circulado en días recientes sobre un anticipado final en su carrera. Acompañado de una foto donde se le observa con las piernas vendadas, Macías agradeció a todos los aficionados, compañeros y amigos que se han preocupado por él en estas semanas.

José Juan aclaró que su operación ya fue realizada con éxito, pero adelantó que le queda mucho camino por delante para poder 'cantar victoria'. "Ha sido una etapa muy complicada emocionalmente y su apoyo es lo que me ha dado fuerza para intentar levantarme de nuevo", se lee en la publicación en su cuenta de Instagram. Pese a la falta de confirmación, se especula que estará fuera de las canchas por hasta un año, perdiéndose el Clausura 2026 y gran parte del Apertura del mismo año.

Por último, dejó en claro que aún no sabe qué proviene en los próximos años para él, pero adelantó que en los próximos meses estará hablando sobre la decisión que haya tomado para su futuro. "Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro; gracias infinitas por tanto cariño hacia mi persona".

Si bien, a los días posteriores de su lamentable lesión, habían circulado los rumores sobre que Pumas le renovaría el contrato, por lo menos durante su recuperación, Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, adelantó que el equipo universitario optó por no extender el acuerdo. Macías había llegado a inicios del Apertura 2025 y solo tenía un acuerdo de seis meses.

#Deportes | Pumas UNAM renueva a JJ Macías; el delantero regresará a las canchas en el Apertura 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/CN0ndBdsKd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui