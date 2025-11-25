Keylor Navas reaparece tras haber sido eliminado con Pumas del Apertura 2025: "Es momento de descansar"

Ciudad de México.- Luego de la dolorosa eliminación de Pumas UNAM en la primera ronda del Play-in del Apertura 2025, el arquero costarricense, Keylor Navas, reapareció en redes sociales para enviar un mensaje de aliento a toda la afición universitaria. El guardameta dejó un sabor amargo con su desempeño, pues cometió un par de errores que terminaron pesando en el marcador, el cual finalizó a favor del Pachuca.

Navas se llevó un par de desilusiones en cuestión de tres días, pues, sumado a haber sido eliminado de la contienda para ingresar a la Liguilla con su club en el balompié nacional, formó parte de una de las peores clasificaciones en la historia de Costa Rica. La 'Sele' quedó fuera de la Copa del Mundo 2026, luego de conseguir tan solo una victoria en la fase final y que, a la postre, terminó en el despido de Miguel Herrera como entrenador de dicho combinado.

El arquero costarricense, que sin duda fue la contratación más mediática del año en la Liga MX, reapareció en su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de aliento a todos los aficionados de Pumas que, como año tras año, apoyaron de manera incondicional al equipo. "Hace ya unos días que finalizó un torneo muy especial para mí, pero que terminó mucho antes de lo que nos hubiera gustado a todos", se lee al inicio de la publicación.

Así mismo, el exguardameta del Real Madrid aseguró que Pumas es un equipo que tiene más potencial de lo mostrado en el Apertura 2025 y espera que en el próximo certamen se pueda cumplir el objetivo de sumar una estrella más al escudo. "Este equipo puede dar más y estoy seguro de que lo vamos a demostrar en el futuro. Es momento de descansar y reponer energías para volver al máximo. ¡GOYA!", escribió el arquero tico.

El prestigiado cancerbero disfrutará de un periodo vacacional acortado, pues deberá reportar a las instalaciones de la Cantera para comenzar la pretemporada con Pumas UNAM y prepararse para afrontar el Clausura 2026. Dicho torneo tendrá menos margen de error, ya que, debido al Mundial 2026, no tendrá play-in, medio por el cual el conjunto universitario tuvo la oportunidad de clasificar a la Liguilla.

