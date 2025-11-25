LAMP: Yadir Drake se convierte en el jugador a seguir de los Águilas de Mexicali

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali se establecieron como el sexto mejor equipo de la primera vuelta en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al terminar con una marca de 18 victorias y 17 descalabros, récord que intentarán mejorar para la recta final del torneo.

Aunque todavía tienen muchas áreas que trabajar, este martes 25 de noviembre, la directiva 'emplumada' reconoció el trabajo que está teniendo Yadir Drake en su primera campaña como pelotero de los 'Caballeros' Águilas de Mexicali.

E inclusive el cubano fue nombrado el Jugador Más Valioso de la primera vuelta, teniendo actividad en 35 juegos, liderando a su club en promedio de bateo .320, hits 41, carreras anotadas 19, carreras producidas 23, dobles 11, cuadrangulares con 4 y robos de bases 12.

Yadir fue nombrado el MVP

Mientras que a la defensiva, el también conocido como 'Black Panter' ha cubierto la inicial en 25 encuentros y la pradera derecha en nueve ocasiones sin cometer un solo error, además de fungir como bateador designado en un compromiso.



Yadir Drake también ha sobresalido a nivel Liga Arco Mexicana del Pacífico, apareciendo en el grupo de los mejores bateadores en ocho departamentos como son: segundo lugar en dobles 11, cuarto en carreras producidas 23, cuarto en extrabases 15, quinto en total de bases con 64, sexto en hits 41 y slugging .500, octavo en promedio de bateo .320 y noveno en el OPS .905.

Cabe destacar que el caribeño es un viejo conocido del beisbol invernal mexicano, y en cada una de las novenas que ha jugado cumple; con los Algodoneros de Guasave se convirtió en estrella, mientras que con Yaquis de Obregón, igualmente respondió con el madero.

#LMP #Mexicali

Los Águilas se pusieron al frente rápido, Yadir Drake con sacrificio pone el juego 5-0. pic.twitter.com/eT0rtYm2Sw — MVP total (@MVPtotalMX) November 20, 2025

Otros jugadores que han destacado en esta primera mitad por los cachanillas son los inicialistas CJ Van Eyk, David Reyes y Fernando Lozano, así como los relevistas Jesús Cruz, Juan Robles, Isidro Márquez Jr., Gabriel Ponce y Daniel Cruz, entre otros. Y en el bateo dieron la cara Alex Mejía, Cade Gotta, Norberto Obeso y Estevan Florial.

Fuente: Tribuna del Yaqui