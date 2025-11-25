Los Yaquis de Obregón pegan primero en el Clásico e inician con el pie derecho la segunda vuelta

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón se mantienen en plan grande en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues además de cerrar en la cima la primera mitad del torneo, este martes comenzaron la segunda vuelta con una arrolladora victoria ante el odiado rival. El conjunto de la Tribu no solo superó a los Naranjeros, sino que los blanquearon 4-0, para así tomar ventaja en el Clásico Sonorense.

Sánchez en plan grande

El joven inicialista Fernando Sánchez se apuntó su primera victoria de la temporada y lo hizo luciendo dominante en la lomita de los disparos, ya que limitó la ofensiva de Hermosillo, permitiendo solo tres imparables y ni una sola carrera en seis entradas completas, a cambio de cinco 'chocolates'. Mientras que el cero en la pizarra se rompió desde la primera entrada, cuando Riley Unroe anotó por un error de Touki Toussaint.

??uD83DuDD1DOtra brillante salida del estelar cajemense Fernando Sánchez luego de seis episodios de laboruD83DuDD25



?6.0 Innings

uD83DuDCA53 Hits

uD83CuDFC3uD83CuDFFB???0 Carreras

uD83CuDF6B5 Ponches

uD83CuDD91 0.56 ERA pic.twitter.com/METoGRQgmq — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 26, 2025

Para la tercera, los Yaquis tendrían un explosivo rally de tres anotaciones. Santiago Chávez aumentaría la ventaja a dos con un imparable remolcador; posteriormente, Kevin Villavicencio pegó sencillo que mandó a Roberto Valenzuela y Matt McDermott a la caja registradora para poner el 4-0 en los cartones.

Después de la gran labor de Sánchez, el relevo no desentonó, ya que R.J. Alaniz y Samuel Zazueta no permitieron castigo. Para la novena, Efraín Contreras se encargó de 'apagar' las luces del estadio y conseguir su rescate número 10 de la campaña. A su vez, el descalabro fue para el norteamericano Touki Toussaint.

Con este resultado, el conjunto de Cajeme se mantiene como la escuadra más dominante del beisbol invernal de México e inicia la segunda vuelta con una explosiva presentación. Cabe destacar que en este compromiso hizo su debut el flamante refuerzo con experiencia en la MLB, Zoilo Almonte, quien se fue de 4-0 a la ofensiva.

??Se abre el cuarto episodio y los Yaquis lo ganan 4-0 en Obregón uD83CuDF4AuD83CuDD9A?uD83CuDFF9 #PuroYaquis



Presentado por @calientesports pic.twitter.com/APAWupSd2v — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 26, 2025

Por la serie

Este miércoles se espera un gran duelo de pitcheo, ya que Gabe Álvarez mandará al experimentado Odrisamer Despaigne a la lomita de los disparos, mientras que Juan Gabriel Castro apostará por el mexicano Wilmer Ríos. El segundo de la serie está presupuestado para iniciar a las 19:10 horas (tiempo local).

Fuente: Tribuna del Yaqui