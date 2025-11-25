Los Yaquis de Obregón pegan primero en el Clásico e inician con el pie derecho la segunda vuelta

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón se mantienen en plan grande en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues además de cerrar en la cima la primera mitad del torneo, este martes comenzaron la segunda vuelta con una arrolladora victoria ante el odiado rival. El conjunto de la Tribu no solo superó a los Naranjeros, sino que los blanquearon 4-0, para así tomar ventaja en el Clásico Sonorense.
Sánchez en plan grande
El joven inicialista Fernando Sánchez se apuntó su primera victoria de la temporada y lo hizo luciendo dominante en la lomita de los disparos, ya que limitó la ofensiva de Hermosillo, permitiendo solo tres imparables y ni una sola carrera en seis entradas completas, a cambio de cinco 'chocolates'. Mientras que el cero en la pizarra se rompió desde la primera entrada, cuando Riley Unroe anotó por un error de Touki Toussaint.
Para la tercera, los Yaquis tendrían un explosivo rally de tres anotaciones. Santiago Chávez aumentaría la ventaja a dos con un imparable remolcador; posteriormente, Kevin Villavicencio pegó sencillo que mandó a Roberto Valenzuela y Matt McDermott a la caja registradora para poner el 4-0 en los cartones.
Después de la gran labor de Sánchez, el relevo no desentonó, ya que R.J. Alaniz y Samuel Zazueta no permitieron castigo. Para la novena, Efraín Contreras se encargó de 'apagar' las luces del estadio y conseguir su rescate número 10 de la campaña. A su vez, el descalabro fue para el norteamericano Touki Toussaint.
Con este resultado, el conjunto de Cajeme se mantiene como la escuadra más dominante del beisbol invernal de México e inicia la segunda vuelta con una explosiva presentación. Cabe destacar que en este compromiso hizo su debut el flamante refuerzo con experiencia en la MLB, Zoilo Almonte, quien se fue de 4-0 a la ofensiva.
Por la serie
Este miércoles se espera un gran duelo de pitcheo, ya que Gabe Álvarez mandará al experimentado Odrisamer Despaigne a la lomita de los disparos, mientras que Juan Gabriel Castro apostará por el mexicano Wilmer Ríos. El segundo de la serie está presupuestado para iniciar a las 19:10 horas (tiempo local).
Fuente: Tribuna del Yaqui