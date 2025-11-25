Otra 'pedrada' a Red Bull; 'Checo' Pérez elogia a Cadillac tras primera prueba: "Mucho más normal"

Ciudad de México.- En las vísperas para el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, el piloto mexicano, Sergio Pérez, comenzó formalmente las actividades en pista con la nueva escudería de Cadillac, encabezando la primera prueba en la historia del equipo. Tras una extensa sesión en Imola, 'Checo' destacó sus sensaciones positivas y aprovechó para 'lanzar un dardo' con respecto a lo vivido en su último año dentro de Red Bull.

Durante el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, el tapatío regresó a las pistas en una prueba TPC, usando un monoplaza de temporadas anteriores de Ferrari, que será proveedor de motor y transmisión para la escudería estadounidense. En total, Pérez dio 91 vueltas en la pista de Imola, lo que se traduce a poco menos de dos Grandes Premios completados; así mismo, se reveló que los tiempos marcados fueron muy consistentes con los que impuso el SF-23.

#Deportes | 'Checo' Pérez regresó a las pistas; Cadillac finaliza con éxito sus pruebas para el debut en la F1 uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/5WYJ3edtF7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

En una conferencia compartida con Luis Manuel 'Chacho' López, periodista y comentarista especializado en automovilismo, Pérez Mendoza aprovechó para hablar sobre sus sensaciones durante el primer contacto en pista con Cadillac. El mexicano destacó que, pese a los meses de inactividad, pudo encontrar un buen ritmo que sostuvo durante las dos sesiones en días consecutivos.

Entré en ritmo muy rápido. Estuve muy competitivo. Me sentí muy bien físicamente y me ayudó mucho en mi confianza".

Así mismo, Sergio Pérez aprovechó el espacio para lanzar otra crítica a Red Bull, pues recordemos que en su último año, expresó quejas de manera constante sobre la mala puesta a punto del monoplaza, cosa contraria a lo ocurrido durante la TPC de la escudería estadounidense. "Manejé un coche mucho más normal de lo que tuve en los últimos meses con Red Bull".

Por último, el piloto mexicano señaló que de manera inmediata comenzó a sentir un ritmo competitivo, además de agregar que le ayuda para seguir retomando la confianza de cara a los test de pretemporada de 2026. "Me dio mucha confianza para este inicio de temporada que tendremos ya en enero, que empezamos con las pruebas, entonces sí, fueron muy positivas estas pruebas".

Me tocó conducir un evento con Checo Pérez esta noche. Entre muchas otras cosas interesantes de las que habló, me interesó preguntarle sobre el Test en Imola. Me dijo que se sintió muy cómodo, al manejar un auto normal y no un Red Bull, que está tan orientado al estilo de… pic.twitter.com/NAtH33TpbK — Luis Manuel López (@chacho_lml) November 25, 2025

Las próximas noticias en torno a Sergio Pérez y Cadillac llegarán durante las primeras semanas de diciembre, pues se dio a conocer que el mexicano, junto a los directivos de la escudería, estará en Barcelona para el primer encendido del motor que usarán en su primer año.

#Deportes | 'Checo' Pérez revela su última conversación con Horner en Red Bull: "Lo siento por el que vaya a llegar" uD83CuDFCE?uD83DuDDE3?https://t.co/ZaQj7EwiuC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui