¿Por problemas legales? Gilberto Mora en riesgo de no disputar el Xolos vs Rayados de la Liguilla

Tijuana, Baja California.- Los Xolos de Tijuana tendrán una complicada primera ronda de Liguilla, pues se medirán contra los Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025 y lo podrían hacer sin su jugador estrella, pero no por una lesión, sino que sería por un tema legal. Debido al inusual horario en el que se jugará el partido en tierras bajacalifornianas, varios rumores insinúan que Gilberto Mora no podrá disputar el compromiso en el Estadio Caliente.

El partido de ida de dicha llave se programó para ser celebrado a las 23:00 horas (horario CDMX), algo inédito en cualquier Liguilla y lo que terminó por detonar una polémica en torno a la Liga MX, por programar tres partidos en una misma jornada. La organización tuvo que realizar esa programación para permitir que Águilas del América dispute su partido de vuelta en sábado por disponibilidad del estadio.

La Liga BBVA MX informa sobre la programación de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. pic.twitter.com/SSNDoFPNAe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 24, 2025

Ante el horario inusual, comenzó a circular el debate sobre si Gilberto Mora, que es menor de edad, pudiera disputar el partido que finalizará pasada la medianoche. La polémica surgió por un Artículo 178 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que los menores de 18 años no pueden trabajar después de las 22:00 horas.

También, el Artículo 175 de la normativa vigente establece lo siguiente: "Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años: I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche". Así mismo, el artículo prohíbe el trabajo a menores de edad en "horas extraordinarias, domingos y días de descanso obligatorio", así como limitar las horas máximas en una misma jornada.

Aunque la ley establece un límite claro conforme al trabajo nocturno en menores de edad, la Liga MX no ha contemplado el prohibir la participación de sus jugadores juveniles en partidos programados en altas horas de la noche. Así mismo, Gilberto Mora ya tuvo acción en varios compromisos que han finalizado después de la medianoche, finalizando el debate sobre si estará disponible para la ida de los cuartos de final.

? Gil Mora podrá jugar sin problema alguno el partido de Cuartos de Final, ya que el partido es a las 9 PM hora de Tijuana.



uD83EuDDFE La ley federal del trabajo prohíbe que los menores de edad trabajen en horarios extraordinarios, los días domingos y días festivos. "En caso de… pic.twitter.com/yRQg9g4Wp6 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) November 25, 2025

Los Xolos de Tijuana sostendrán una serie complicada enfrentando al equipo regiomontano, que finalizó el Apertura 2025 en la segunda posición. La ida será durante la noche del miércoles, 26 de noviembre, en la casa del 'Xolaje', y el cierre de los cuartos de final será en el Estadio BBVA durante el próximo fin de semana.

#Deportes | Tigres UANL vs Xolos de Tijuana; horarios y canales para ver EN VIVO la ida en los cuartos de final ?uD83EuDD29https://t.co/TLgooVZsqa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui