Real Madrid sufre dos sensibles bajas para su partido de la Champions League contra el Olympiacos

Ciudad de México.- El Real Madrid llega a la jornada 5 de la Champions League con la urgencia de llevarse la victoria, pues suma tres compromisos de manera consecutiva sin sumar de a tres puntos, incluyendo una dolorosa derrota ante el Liverpool. A un día del compromiso contra el Olympiacos, el panorama se tornó más complicado, pues Xabi Alonso no podrá contar con dos de sus elementos claves en la cancha.

El Real Madrid ha sido uno de los equipos más maltratados conforme a las lesiones, pues durante la fecha FIFA de noviembre, perdieron a una considerable cantidad de jugadores por diversos problemas musculares, aunque varios de ellos se reintegraron al equipo en la fecha anterior de LaLiga. Desde el propio Kylian Mbappé hasta Fede Valverde, Courtois y otros elementos, pudieron formar parte de la convocatoria para medirse contra el Elche.

#Deportes | Real Madrid queda cerca del desastre; Jude Bellingham marca de último minuto para empatar al Elche ?https://t.co/uKpn8izK13 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Cuando parecía que el conjunto merengue podría enfrentar su siguiente partido con toda su plantilla, se anunciaron dos nuevas bajas que, sin duda, mermarán el rendimiento del equipo en la cancha del Georgios Karaiskakis. Xabi Alonso no podrá echar mano de Thibaut Courtois ni de Dean Huijsen, pese a que ambos fueron titulares hace un par de días.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025

El caso de Courtois no proviene de un nuevo tema muscular como sucedió hace un par de semanas, sino que el cancerbero belga presentó una gastroenteritis, que lo llevó a perderse las últimas sesiones de entrenamientos y se optó por darle descanso. La parte de Huijsen pudiera ser un poco más delicada; el zaguero causó baja de la Selección de España por un problema muscular.

Dean había completado su rehabilitación por la supuesta sobrecarga física y formó parte del 11 titular para el encuentro del fin de semana, donde parece haber recaído. Según el reporte del equipo, Huijsen no viajará con el equipo y permanecerá en Valdebebas para concretar los estudios y conocer la gravedad de la lesión, así como su tiempo de recuperación.

Pese a eso, no todo son malas noticias para el club español, pues se informó que Aurélien Tchouaméni podría ser considerado para regresar a las canchas; el francés tiene tres semanas alejado de las canchas, pero ya se reintegró al resto del grupo en los entrenamientos. Por su parte, Antonio Rüdiger también realizó las prácticas con normalidad, pero se optará por cuidarlo para el partido de LaLiga.

Fuente: Tribuna del Yaqui