Real Madrid vs Olympiacos; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 5 de la Champions League

Ciudad de México.- La Champions League regresa a las actividades y, en los partidos correspondientes a la jornada 5 de la competencia, el Real Madrid se trasladará hasta Grecia para medirse contra el Olympiacos, un partido en el que los españoles parten como favoritos. Pese a eso, el conjunto blanco llega obligado a sumar los tres puntos para permanecer dentro de las posiciones de clasificación directa.

Los dirigidos por Xabi Alonso mantienen un mal momento deportivo en las últimas semanas, pues entre la Liga de Campeones de la UEFA y LaLiga, suman tres partidos consecutivos sin conseguir una victoria. Dentro de la Champions League, el Real Madrid marcha en la octava posición, luego de tres victorias y una derrota en sus cuatro partidos disputados, manteniéndose en el último peldaño que da acceso directo a los octavos de final.

#Deportes | Real Madrid queda cerca del desastre; Jude Bellingham marca de último minuto para empatar al Elche ?https://t.co/uKpn8izK13 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

En el compromiso más reciente dentro de la competencia, el Real Madrid estuvo de visita en Anfield para medirse contra el Liverpool, con quienes perdieron el invicto, luego de caer por la mínima. En ese partido, Thibaut Courtois se desempeñó como el héroe, evitando al menos tres anotaciones por parte del equipo inglés, aunque no pudo detener a Alexis Mac Allister, que firmó el uno por cero en la segunda mitad.

#Deportes | Liverpool vence al Real Madrid en la Champions League; Thibaut Courtois evita la goleada a los españoles ???https://t.co/g1mugM3ivH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

El Olympiacos enfrenta una realidad totalmente distinta, pues se encuentra en el puesto 32 de 36 participantes, sin poder conocer la victoria dentro de dicho certamen; el equipo griego tiene dos empates y dos derrotas, con lo que alcanzan tan solo un par de unidades. Su compromiso más reciente finalizó con empate uno a uno, con gol de último minuto para el PSV, con el que le arrebataron la que hubiera sido la primera victoria para el Olympiacos.

Horarios para el Real Madrid vs Olympiacos de la Champions League

Estadio: Estadio Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia

Fecha: Miércoles, 26 de noviembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Caliente TV

uD83DuDD34?? uD835uDC6AuD835uDC89uD835uDC82uD835uDC8EuD835uDC91uD835uDC8AuD835uDC90uD835uDC8FuD835uDC94 uD835uDC73uD835uDC86uD835uDC82uD835uDC88uD835uDC96uD835uDC86 uD835uDC6AuD835uDC90uD835uDC96uD835uDC8FuD835uDC95uD835uDC85uD835uDC90uD835uDC98uD835uDC8F



1 Day to go



uD83CuDD9A @realmadrid pic.twitter.com/o7jtIFODd9 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 25, 2025

Estos dos conjuntos han tenido ocho cruces dentro de la Champions League, donde el Real Madrid mantiene una hegemonía, pues se ha quedado con cuatro victorias, por tres empates y solo un triunfo para el Olympiacos. El partido más reciente fue durante la jornada 4 de la temporada 2007-2008, el cual finalizó con empate a cero anotaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui