Shohei Ohtani quiere más; jugará el Clásico Mundial de Beisbol con Japón

Los Ángeles, Estados Unidos.- El estelar jugador de dos vías de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani anunció en sus redes sociales que planea jugar para Japón en el Clásico Mundial de Beisbol del próximo año.

"Feliz de jugar y representar a Japón de nuevo", escribió Ohtani en la red social. Shohei fue el lanzador que sacó los últimos tres outs del tercer título de Japón en la historia del torneo en Miami al vencer en la Final a Estados Unidos, ponchando a su en aquel entonces compañero en Los Ángeles Angels, Mike Trout.

Your reigning #WorldBaseballClassic MVP plans on running it back!



Shohei Ohtani says he will play for Team Japan in 2026 uD83CuDDEFuD83CuDDF5 pic.twitter.com/G8ZsLMj8kU — MLB (@MLB) November 25, 2025

Ohtani, quien regresó al montículo la temporada pasada después de no lanzar durante casi dos años tras una segunda reparación de su ligamento colateral cubital, no indicó en su publicación de este lunes si lanzaría para Japón.

En el Clásico Mundial 2023, Ohtani ganó dos juegos como pitcher abridor y tuvo una efectividad de 1.86, además de que solo permitió dos carreras en la loma y consiguió un salvamento. Como bateador tuvo promedio de .435 con un jonrón, ocho impulsadas y un OPS de 1.345 en siete encuentros del torneo. Fue nombrado MVP del torneo.

Ohtani ganó el juego por el título en el clásico de 2023

En ese torneo, Ohtani compartió el título mundial con Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, sus actuales compañeros y campeones con los Dodgers. El Clásico Mundial 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo, con Japón en el Grupo C, junto con Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi. El equipo estadounidense estará en el Grupo B.

También con el bate contribuyó a la coronación nipona

Ohtani ganó su cuarto premio MVP este mes, poco después de ayudar a los Dodgers a ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial. Volvió al montículo esta temporada tras no lanzar en 2024 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John.

En la postemporada, tuvo posiblemente el mejor partido en la historia de las Grandes Ligas, ponchando a 10 bateadores y conectando tres jonrones mientras los Dodgers completaban una barrida de cuatro partidos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional sobre Milwaukee.

Fuente: Tribuna del Yaqui