Todo listo para el sorteo del Mundial 2026, Pistons iguala marca de la franquicia y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las ultimas noticias sobre el mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo, encontrarás los últimos acontecimientos en el mundo de los deportes. En la edición de este miércoles 26 de noviembre, te informamos sobre el sorteo de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Phoenix Mercury renueva su imagen

El equipo Phoenix Mercury de la WNBA ha experimentado una completa transformación en su identidad visual. Pensando en la siguiente temporada, la franquicia no solo ha presentado una renovación total de su imagen y logotipos oficiales, sino que también fue más allá, creando su propia y exclusiva tipografía corporativa. Esta iniciativa busca modernizar y refrescar la marca de cara a sus aficionados.

Los Detroit Pistons igualan marca de la franquicia

El equipo Detroit Pistons ha conseguido un logro histórico al vencer a los Pacers en un reciente encuentro de la NBA. Con esta victoria los Pistons alcanzaron su triunfo número 13 de forma consecutiva, una racha impresionante que les ha permitido igualar el récord de más victorias seguidas en la historia de la franquicia.

El 5 de diciembre será el sorteo de la Copa del Mundo 2026

Se ha confirmado oficialmente que el sorteo para definir la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo se realizará el 5 de diciembre. En esa fecha crucial, las 48 selecciones clasificadas que participarán en la Copa Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, descubrirán cuáles serán sus rivales y el camino que deberán recorrer en dicho torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui