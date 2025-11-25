Tucson inaugura la segunda vuelta de la LAMP con victoria ante Algodoneros

Guasave, Sinaloa.- El conjunto del Tucson Baseball Team no tuvo el mejor de sus comienzos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues todos los compromisos los ha tenido que jugar como visitante, problemas con su VISA; con todo y esa situación, el conjunto de Arizona logró cerrar la primera mitad del torneo en la séptima posición.

Ese lugar les permite tener oportunidad de pelear por un boleto a los playoffs y, para lograrlo, deben tener una sólida segunda vuelta, tal y como la tuvieron este lunes, al superar por blanqueada a los Algodoneros de Guasave 4-0.

Termina el primero de la serie. ¡Nos vemos mañana para emparejar esto!uD83DuDC4AuD83CuDFFB#YoSoyAlgodonero pic.twitter.com/JbkdT0AWCI — Algodoneros de Guasave (@AlgodonerosGsv) November 25, 2025

El duelo de inicialistas fue entre el zurdo Miguel Peña (0-2) de los sinaloenses y el diestro Raúl Carrillo (5-1) por Tucson, serpentinero que se apuntó la victoria, al trabajar seis entradas completas, permitiendo únicamente par de imparables y dejando su efectividad en 2.88.

Acciones

Tucson fueron los que abrieron la pizarra desde el primer rollo, cuando con hombres en las esquinas, Agustín Ruiz remolcó con elevado de sacrificio al jardín derecho, mandando a la caja registradora a River Town. En la tercera entrada, el conjunto de Arizona armó rally de tres anotaciones, comenzando la fiesta de nueva cuenta Ruiz, quien remolcó con imparable al izquierdo. Las otras dos rayitas cayeron con hit de Donny Sands y Gaige Howard.

El bullpen de Tucson lució intratable, viniendo a sumarse a la gran salida de Carrillo, Edwyn Valle, Charlie Hasty y Garret Alexander, quienes únicamente colgaron ceros en los cartones. Mientras que en la novena, Guasave amenazó con casa llena, pero Ricky Álvarez sacó un batazo que se quedó en el guante de Jesús Fabela, para así terminar con el partido.

Howard adds another RBI! uD83DuDD25??



THAT’S WHAT WE’RE TALKING ABOUT! uD83EuDD29#GameGoesOn pic.twitter.com/CAZt3n3hck — Tucson Baseball Team (@tucsonbt) November 25, 2025

Cabe destacar que esta fue la segunda blanqueada en la campaña para Tucson Baseball Team; las dos fueron ante los Algodoneros de Guasave y, curiosamente, en las dos el pitcher ganador fue Raúl Carrillo. Ahora los conocidos como T-Town tienen marca de 4-0 en la presente temporada frente a los de Sinaloa, que siguen sin levantar su vuelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui