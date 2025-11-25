Yaquis de Obregón suma a elemento de poder con experiencia en MLB como refuerzo para la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el fin de preservar el buen ritmo con el que se finalizó la primera vuelta en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón anunciaron a un nuevo refuerzo que llegará para aportar poder al line up de 'La Tribu'. A partir de la serie contra Naranjeros de Hermosillo, los dirigidos por Gabe Álvarez contarán con los servicios del slugger Zoilo Almonte.

Zoilo Manuel Almonte Vera es nacido el 10 de junio de 1989 en Santo Domingo, República Dominicana; se desempeña en mayor parte como jardinero y cuenta con una amplia experiencia en el mejor beisbol del mundo. El ambidiestro debutó en la MLB el 19 de junio del 2013, vistiendo la franela de los New York Yankees, y también estuvo firmado con los Atlanta Braves, aunque con ellos solo tuvo actividad en ligas menores.

Zoilo Almonte (1)



Opponent: Tampa Bay Rays

Pitcher: Roberto Hernández

Date: 06/21/2013 pic.twitter.com/WNYS8M0DVo — Yankees Home Runs (@NYY_HR) March 9, 2025

El dominicano estuvo en total durante dos temporadas en las Grandes Ligas, donde participó en 47 juegos, teniendo poco menos de 150 turnos al bat, en los que conectó 30 indiscutibles, cuatro de ellos fueron batazos de dos estaciones y dos más se convirtieron en cuadrangulares. Así mismo, produjo un total de 12 carreras y se robó cuatro bases, además de recibir seis bases por bola, dejando un .211 de AVG.

También tuvo un paso fructífero en la Nippon Professional Baseball, donde jugó durante tres temporadas para los Chunichi Dragons, bateando para promedio de .316 en 243 juegos, con 31 vuelacercas y 131 carreras impulsadas. Luego de eso, Almonte firmó un acuerdo de un año y 775 mil dólares para jugar con el KT Wiz de la KBO League.

Zoilo Almonte conectó su segundo jonrón de la pre temporada del béisbol japonés #NPB por los Dragones de Chunichi en la jornada correspondiente al domingo 18 de marzo



Almonte se fue de 4-2, CA, HR(2), RBI(4), .265Avg. pic.twitter.com/rZlmMObK7b — Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) March 18, 2018

En la Liga Mexicana de Beisbol, ha tenido actividad en cinco temporadas con los Pericos de Puebla y los Sultanes de Monterrey; con los 'Fantasmas Grises', tuvo su mejor año en la campaña del 2017, dejando un promedio de bateo de .355, con 15 cuadrangulares y 70 impulsadas en 109 juegos. En LAMP, tuvo participación con Cañeros de Los Mochis en la temporada 2023-2024.

Este nuevo refuerzo para Yaquis de Obregón pudiera convertirse en un factor clave al adicionar un bateador explosivo y de poder al line up. A falta de confirmación oficial por parte del equipo, Almonte pudiera estar dentro del equipo para el primer juego de la serie contra Naranjeros, el cual se celebrará en el Estadio Yaquis la tarde del martes, 25 de noviembre.

uD83DuDCAAuD83CuDFFBPODER DOMINICANO A LA TRIBUuD83CuDFF9

uD83CuDDE9uD83CuDDF4El patrullero Zoilo Almonte se convierte en nuevo refuerzo extranjero de los Yaquis. Con experiencia ligamayorista y solida trayectoria en Dominicana, Japón y LMB, Zoilo y su madero están listos para la segunda vuelta uD83DuDD25 #PuroYaquis pic.twitter.com/6pOJ8fAsAt — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 25, 2025

