Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo; dónde ver EN VIVO el inicio de la segunda vuelta

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras haber obtenido la cima en la primera mitad de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón iniciarán la segunda vuelta en casa, recibiendo a los Naranjeros de Hermosillo. Esta nueva edición del 'Clásico Sonorense' será clave para la novena cajemense con el fin de mantener el buen momento anímico con el que finalizaron la primera parte de la campaña.

Con sus 22 victorias y 13 descalabros, 'La Tribu' se afianzó al primer lugar en el standing y con ello, se llevó los 10 puntos correspondientes, que prácticamente le aseguran su boleto para los Playoffs 2026 de la LAMP, aunque debe ser primordial el seguir con la misma tónica. Por su parte, Naranjeros finalizó en la cuarta posición, aunque quedó a solo dos juegos de diferencia del liderato, con récord de 20 triunfos y 15 derrotas.

#Deportes | Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico: Así se repartieron los puntos en la primera vuelta ?https://t.co/nBVof5nHDQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Esta será la segunda serie que se sostendrá en la temporada entre las dos organizaciones sonorenses, donde la primera finalizó a favor de los de la capital; durante el 21, 22 y 23 de octubre, Naranjeros se quedaron con dos victorias y, de paso, su segunda serie hasta ese momento. Yaquis tuvo un sinodal ofensivo en el primer compromiso dentro del Estadio Fernando Valenzuela, aunque en los dos juegos restantes terminaron cayendo, pese a haberse adelantado en el marcador.

En el cierre de la primera vuelta, Yaquis se quedó con un par de victorias sobre los Venados de Mazatlán, asegurando la cima del standing y extendiendo su dominio con cinco triunfos en los seis encuentros que se ha tenido contra el equipo del puerto sinaloense. Por su parte, Naranjeros recibió al Tucson Baseball Team, a quienes venció en días consecutivos, aunque no pudo completar la barrida.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo de la LAMP

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Martes, 25 de noviembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Para el primer encuentro de la serie, 'La Tribu' tendrá como inicialista a Fernando Sánchez, que si bien ha tenido buenas actuaciones, aún no se anota decisión, ya sea triunfo o derrota, y acumula una efectividad minúscula de 0.90. Naranjeros enviará a la loma a Touki Toussaint, que luego de lucir intratable en sus primeras apariciones de la temporada, ha bajado un poco su rendimiento; el estadounidense tiene marca de dos victorias y tres juegos perdidos, con 4.89 de ERA.

Fuente: Tribuna del Yaqui