20 estrellas de la NBA están fuera por lesiones, nuevo director de Aston Martin en F1, esto y más en el Top 3

Aston Martin tiene nuevo director en F1

El exingeniero de Red Bull, Adrián Newey, fue anunciado como director de equipo de Aston Martin en la Fórmula 1. Durante la mañana de este 26 de noviembre, en las redes sociales de la máxima categoría de automovilismo, se oficializó al legendario ingeniero como el nuevo líder de la escudería.

Neymar irá al quirófano

Tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda, el astro brasileño, Neymar, tendría que ser operado, por lo que podría perderse el resto de la temporada con el Santos de Brasil. En la presente temporada, Neymar solo ha podido disputar 10 partidos, y tras esta lesión es posible que el jugador pueda volver a la cancha hasta 2026.

Un arranque de temporada con pocas estrellas en la NBA

La temporada de la NBA arrancó con menos brillo de lo habitual por la falta de sus mejores jugadores. Un total de 20 deportistas que fueron parte del Juego de Estrellas o del primer equipo en los últimos tres años, no están jugando actualmente debido a distintas lesiones. Este panorama afecta el nivel competitivo de la liga.

