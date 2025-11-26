¿A la Liga MX? Grupo Pachuca hace oferta millonaria por un codiciado futbolista argentino

Ciudad de México.- Grupo Pachuca quiere dar un golpe sobre la mesa de cara al Clausura 2026 con un fichaje bomba. Luego de quedar eliminados en el Play-In del presente torneo de Apertura 2025, el conglomerado mexicano centró su atención en Kevin Lomónaco, defensor central de Club Atlético Independiente. El joven defensa de 23 años, una de las revelaciones del fútbol argentino en este 2025, se ha convertido en la principal ficha de negociación para que el club de Avellaneda pueda hacer frente a sus dificultades económicas.

En medio de la situación inestable que afronta el cuadro sudamericano, apareció una propuesta formal del Grupo Pachuca que ha generado expectativa en la directiva del Rojo. De acuerdo con información de AS México, la oferta alcanza los 7.5 millones de dólares limpios por el 70 por ciento de la carta del jugador. El reporte inicial lo filtró el periodista Matías Martínez y, a pesar de que la propuesta representa una fuente de oxígeno, el equipo argentino considera que el monto no es suficiente.

El secretario general de Independiente, Daniel Seoane, declaró que el club no tiene intención de desprenderse del futbolista por una cifra inferior a la cláusula de rescisión, la cual quedó estipulada en 20 millones de dólares a principios del pasado mes de mayo, fecha en la que Lomónaco fue citado por la Selección Argentina de Futbol. El destacado defensa podría ser refuerzo prioritario para el Club León, inmerso en una reestructuración tras la salida de James Rodríguez.

uD83DuDCA3 MERCADO | #GrupoPachuca uD83CuDDF2uD83CuDDFDrealizó una oferta por Kevin Lomonaco.



uD83DuDCB5 Ofertó 7.5 M USD netos por el 70%.



uD83DuDCC4 CAI posee el 75%.



?? Por ahora #Independiente la considera insuficiente, pero la negociación está abierta.



?? En principio sería para jugar en #Leon uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/X0ypQjOPiF — Matias Martinez (@Mati_Martinez) November 26, 2025

Si voy a seguir, te estaría mintiendo. Por ahora soy jugador de Independiente", dijo Kevin Lomónaco tras el último partido ante Rosario Central, declaración que se suma a una historia en Instagram agradeciendo el cariño de la afición.

Independiente controla el 75 por ciento de su ficha, un detalle clave para fijar condiciones. Sin embargo, la necesidad económica podría acelerar un posible fichaje, aún y cuando se espera una mejor en los números de la propuesta inicial por parte de Grupo Pachuca. Lomónaco ha sido uno de los centrales mejor valorados en el Torneo Apertura, ya fue convocado por el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, y muchos analistas lo miran con proyección europea, incluso equipos de la Premier League, LaLiga y la Bundesliga ya han mostrado interés.

