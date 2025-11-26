Aston Martin cimbra la Fórmula 1; Adrian Newey, exingeniero de Red Bull, será el nuevo team principal

Ciudad de México.- En las vísperas para que se dé fin a la temporada 2025 de la Fórmula 1, la escudería de Aston Martin ha revelado una noticia que, sin duda, llegó para cimbrar las entrañas en la máxima categoría del automovilismo. El equipo con base en Reino Unido anunció que su nuevo team principal será el ingeniero Adrian Newey, exintegrante y máximo responsable en los éxitos que han conseguido dentro de Red Bull.

Tras el Gran Premio de Las Vegas y colmado por los malos resultados que había presentado la escudería a lo largo de la temporada, puso en tela de juicio la continuidad de Andy Cowell con Aston Martin, quien se desempeñaba como jefe de equipo y director ejecutivo del mismo. Varios medios comenzaron a especular que Christian Horner estaba en negociaciones para integrarse a la escudería, pero al parecer su excompañero le ganó la carrera.

Durante la mañana del 26 de noviembre, la cuenta oficial de la Fórmula 1 en las diferentes redes sociales oficializó al legendario ingeniero como el nuevo team principal de la escudería. Cabe recalcar que Adrian Newey ya se encontraba en la estructura de Aston Martin como encargado del desarrollo del monoplaza, aunque esta será la primera ocasión en que se convierta en jefe de equipo en su longeva carrera dentro de la categoría.

BREAKING: Adrian Newey to take on the role of Team Principal at Aston Martin from 2026



Andy Cowell will move into a new role as Chief Strategy Officer

"Este cambio de liderazgo es una decisión mutua que hemos tomado por el bien del equipo. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo cargo como jefe de estrategia", comentó Lawrence Stroll, dueño de la estructura de Aston Martin en la F1. Así mismo, anunció que el antiguo jefe de la escudería permanecerá dentro del equipo y será el encargado de coordinar la integración entre Aston Martin, Honda, Aramco y Valvoline.

El histórico diseñador británico, que tiene en su palmarés una innumerable cantidad de campeonatos, tanto de constructores como de pilotos en las escuderías de Williams, McLaren y Red Bull, se hará cargo del equipo en un momento crítico, donde se tendrán que adaptar en poco tiempo a las nuevas regulaciones que llegarán en la temporada del 2026.

"Durante los últimos nueve meses, he visto un gran talento individual dentro de nuestro equipo. Estoy deseando asumir este rol mientras nos preparamos para colocarnos en la mejor posición posible para competir en 2026", expresó Adrian Newey.

Aston Martin Aramco announces changes to leadership structure ahead of the 2026 season.



Andy Cowell and Adrian Newey have agreed to divide their responsibilities in order to focus on their individual strengths and expertise, ensuring organisational efficiency.



Andy Cowell will… pic.twitter.com/0rmcCAichJ — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui