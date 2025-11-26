Barcelona busca el remplazo de Robert Lewandowski; tiene en la mira a delantero del Bayern Munich

Ciudad de México.- El Barcelona habría comenzado a buscar a potenciales reemplazos para su delantero, Robert Lewandowski, luego de que varios rumores han indicado que no renovarán su contrato y el polaco firmará para el AC Milan en verano del 2026. A raíz de eso, varios medios han asegurado que el combinado culé tiene sus focos en Harry Kane, que actualmente milita en el Bayern Munich de Alemania.

El delantero inglés llegó al Bayern Munich, procedente del Tottenham en el 2023, con un contrato que sobrepasó los 90 millones de euros. Desde su arribo al Bayern, Kane se ha convertido en una parte medular para el club, pues ha disputado más de 100 encuentros, en los que ha marcado 109 goles y 29 asistencias en 9 mil 347 minutos en cancha hasta ahora, ganando varios galardones en los que destacan una bota de oro de Europa y el título de goleo en diversas temporadas.

A Harry le resta un año y medio de contrato, aunque en días recientes, el presidente del club declaró que tienen intenciones de renovar el acuerdo y en los próximos meses podrían comenzar con las negociaciones. "Estoy convencido de que el Bayern Munich tiene muchísimas posibilidades de firmarlo", comentó Herbert Hainer.

El portal The Guardian fue el primero que reportó las intenciones sobre el equipo español; según lo publicado en dicho medio, el Barcelona no puede permitirse un fichaje top por su economía ante sus recientes fichajes y la renovación del Camp Nou. Pese a eso, los 'Blaugranas' estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de Kane, que rondará los 65 millones de euros durante el verano del 2026.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8| Barcelona is interested in signing Harry Kane next summer, to succeed Lewandowski.



Kane has a release clause worth €65M. The player values the option of signing for Barça in the summer.



[@sport] uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F pic.twitter.com/rCrlWoVCOF — Managing Barça (@ManagingBarca) November 2, 2025

Harry Kane rompe el silencio

En una entrevista con el diario alemán BILD, Harry Kane fue cuestionado sobre los rumores que indican su llegada a LaLiga en los próximos años; según lo declarado por el propio jugador, no tiene planes de salir de su club actual y tiene fija su mirada en la Copa del Mundo 2026. "No tengo prisa, estoy muy contento en Múnich. Lo puedes ver en la forma en la que estoy jugando. Si hay algún contacto, entonces veremos, pero no estoy pensando en la nueva temporada".

uD83DuDEA8 Harry Kane: “The move to Bayern has been one of the best decisions of my life”.



“It's been a great step in my career and helped me improve as a player. I'm quite open to staying longer”.



“I have just over 18 months left on my contract. I'm sure there will be talks soon”. pic.twitter.com/8jb1ZfFLHz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui