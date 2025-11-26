El noqueador sonorense Yahir Frank chocará ante un dos veces retador al título del mundo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una guerra entre mexicanas se anticipa para el próximo 20 de diciembre, ya que el noqueador sonorense Yahir Frank hará su regreso al ring y será ante un dos veces retador al campeonato del mundo, el también mexicano Argi Cortés.

Este duelo está presupuestado a 10 asaltos en la división supermosca, mientras que la velada se vivirá en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California, teniendo a Zanfer Promotions como los responsables de montar la función.

Este significa el regreso de Yahir Frank al 'deporte de los puños', luego de haber perdido su invicto el año pasado ante Jayr Raquinel, por el campeonato Continental del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Hermosillo, Sonora. Ahora tiene nuevamente 'La Pequeña Maravilla' de volver a los primeros planos y demostrar por qué sigue siendo uno de los prospectos más importantes que tiene el país.

Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre Yahir Frank y Jay-R Raquinel, pleito que se decidió en favor del filipino.#BoxAzteca uD83EuDD4A pic.twitter.com/5fi5EvAcF6 — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 13, 2024

Desde hace tres semanas el nacido en Ciudad Obregón se está preparando a tope en la capital del estado, para esta guerra con el 'Caballeros Team', que comanda el destacado entrenador hermosillense, Alfredo Caballero.

Mientras que el capitalino Argi Cortés ya es un pugilista consolidado al pelear en dos ocasiones por el título del mundo, la primera fue en el 2022 frente a Juan Francisco Estrada, con quien cayó por decisión unánime, y la segunda fue en el 2023 frente a uno de los mejores libra por libra de la actualidad, Junto Nakatani, con quien igualmente se fue hasta el alargue.

Después de ese descalabro, el clasificado mundial ha ligado cuatro victorias consecutivas, una de ellas ante el también sonorense Victor Emmanuel Olivo, al que superó por puntos y se adjudicó el campeonato IBF North American Supermosca.

Junto Nakatani uD83CuDDEFuD83CuDDF5 will return to the ring to make his first defense of his WBO junior bantamweight title against Argi Cortes uD83CuDDF2uD83CuDDFD on September 18th.



(per: @trboxing)



pic.twitter.com/LE0VqyWvJx — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) July 31, 2023

Sin duda, este duelo entre Frank y Cortés se proyecta para ser una verdadera guerra arriba del ring, pero también es más que evidente que el ganador podría levantar la mano para tener una oportunidad por algún campeonato del mundo. Será en los próximos días cuando Zanfer presente la cartelera y haga oficial este choque de trenes, donde igualmente habrá talento nacional en el respaldo de la función.

Fuente: Tribuna del Yaqui