Estrella de República Dominicana es refuerzo de los Jaguares de Nayarit para la segunda vuelta

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit sorprendieron a propios y extraños al terminar en la tercera posición en la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), por encima de históricas escuadras como Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán.

Con casi medio boleto asegurado para los playoffs, los felinos siguen fortaleciendo su roster, pues este miércoles 26 de noviembre anunciaron la llegada del lanzador dominicano Ángel de Jesús, quien llega para entrar en el espacio que deje el relevista Taylor Lehman.

Quedamos en el tercer lugar. uD83DuDCCAuD83DuDE00



Hemos terminado la primera vuelta de la temporada en el tercer sitio del standing.??



A partir del martes inicia la segunda vuelta, misma que terminará el 30 de diciembre.uD83DuDDD3?#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/Ea3rG9lKB8 — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 24, 2025

El flamante refuerzo de Jaguares nació en Samaná, República Dominicana, y viene de tener actividad este año en una Liga Independiente de Estados Unidos y en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Rieleros de Aguascalientes.

El pelotero de 28 años de edad debutó como profesional en el año 2018 en la Rookie de los Detroit Tigers, por lo que se esperan grandes actuaciones por parte del caribeño que llega para fortalecer el bullpen de los Jaguares. Cabe destacar que el relevista Taylor Lehman y el abridor Daniel Martínez siguen siendo parte del roster del primer equipo, pero ambos se están recuperando de pequeñas molestias en sus respectivos brazos de lanzar.

El debut del dominicano será en la serie que tienen actualmente los de Tepic frente a los Tomateros de Culiacán. El equipo nayarita viene de caer en el primero de la segunda vuelta por marcador de 10-3, por lo que este miércoles buscarán la victoria.

El duelo de picheo será entre Jared Wetherbee (5-2), quien tendrá su octava salida de la temporada, y cuenta con una efectividad de 4.24. Por los locales abrirá Manny Barreda (2-2), que cuenta con una efectividad de 2.89, siendo desde hace años uno de los mejores de los de la capital de Sinaloa.

Nuevo día y vamos por el triunfo. uD83DuDC4D??



uD83CuDD9A @clubtomateros uD83CuDF45

uD83CuDFDF? Estadio Tomateros

?? 7:05PM

uD83DuDCFA YouTube: LAMP#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 @IusaMexico pic.twitter.com/TzhtsaP5UB — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui