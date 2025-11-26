Gran Premio de Qatar 2025; horarios y dónde ver EN VIVO la lucha por el Campeonato de Pilotos de la F1

Ciudad de México.- Con la temporada 2025 al rojo vivo y el Campeonato de Pilotos en una álgida disputa, la Fórmula 1 se trasladará hasta Medio Oriente, para disputar la ronda 23 de la temporada con el Gran Premio de Qatar. El título está siendo asediado por Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, pero una sola victoria por parte de los pilotos de McLaren pudiera terminar con las aspiraciones del conductor de Red Bull.
El Gran Premio de Qatar es uno de los eventos más nuevos en el calendario de la Fórmula 1, pues se comenzó a celebrar a partir del 2021; inicialmente no estaba programado para ese año, pero la cancelación de otros Grandes Premios por la pandemia del COVID-19 obligó a la FIA a anunciarla como carrera emergente. Se disputa en el Circuito Internacional de Losail, que se ubica en las periferias de Doha, Qatar.
El primer piloto que se llevó la bandera de cuadros en esta pista fue Lewis Hamilton cuando corría para Mercedes y, al igual que ahora, se llegaba a esta fecha con el campeonato en la línea a falta de solo un compromiso para el fin de la temporada. Max Verstappen es el piloto más ganador y el único que cuenta con par de victorias, siendo estas en las ediciones del 2023 y 2024.
Durante el fin de semana anterior, el piloto de Red Bull Racing se quedó con la victoria durante el Gran Premio de Las Vegas, luego de superar en la primera curva de la primera vuelta a Lando Norris, que partía desde la pole position. Luego de que finalizó la carrera, la FIA anunció la descalificación de ambos pilotos de McLaren, debido a un desgaste excesivo en un tablón del fondo plano del MCL39.
Horarios para el Gran Premio de Qatar 2025
- Pista: Circuito Internacional de Losail, Doha, Catar.
- Fecha: Domingo, 30 de noviembre
- Horario: 10:00 horas (horario CDMX)
- Dónde ver: Sky Sports/F1 TV
La clasificación de pilotos llega con una pequeña diferencia entre el primer y tercer lugar, aunque una sola victoria para Lando Norris bastaría para asegurar el primer título en su carrera, pues ha recolectado 390 puntos hasta ahora. En la segunda posición se encuentra su compañero de equipo, Oscar Piastri, que tiene 366 unidades, empatado en puntos con Max Verstappen, aunque por número de victorias, el australiano queda mejor posicionado.
