Kylian Mbappé se anota un 'póker' en la victoria del Real Madrid al Olympiacos en la Champions League

Ciudad de México.- Kylian Mbappé ofreció un espectáculo en la jornada 5 de la Champions League, pues fue el responsable de todas las anotaciones en la victoria del Real Madrid sobre el Olympiacos para mantenerse en las primeras posiciones de la competencia. El delantero francés marcó en cuatro ocasiones, incluyendo un triplete en apenas siete minutos, deslumbrando a los aficionados que se dieron cita en el Giorgios Karaiskakis.

Pese a la victoria por parte de los españoles, el Olympiacos los puso en predicamentos y apenas en el minuto 8, Chiquinho coronó una jugada de ataque y adelantó a los locales. Fue ahí cuando Mbappé encendió la máquina y cortó una racha de tres partidos consecutivos sin mover las redes; el primero del francés llegó a los 22', con un pase de profundidad de parte de Vinicius Junior, el cual resolvió con un disparo que pasó entre las piernas del arquero.

Solo dos minutos más tarde, el Madrid tomó la ventaja en el marcador con la segunda anotación de Mbappé; Arda Güler desbordó por la banda y, tras un centro preciso, Kylian definió con un certero cabezazo, haciendo el dos por uno momentáneo. De nueva cuenta, 'Kiki' volvió a mover las redes antes de la media hora, luego de haber realizado un control orientado y definir de parte interna al poste más lejano de Konstantinos Tzolakis.

En el inicio del complemento, los locales volvieron a meterse al partido, con una anotación de cabeza al 51', poniendo el marcador en tres anotaciones por dos, aunque otra vez, fue cuestión de un par de minutos para que Mbappé volviera a abrir la diferencia en la pizarra. Al igual que la primera anotación, Vinicius tuvo una gran jugada individual y le dejó la mesa servida a Mbappé para solo empujar el balón.

Con esta gran actuación, el delantero titular de la Selección de Francia escribió su nombre en la historia, al lograr su primer póker de su carrera en la Champions League. Con este hecho, Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo, que había sido el jugador más reciente en lograrlo, siendo en el compromiso contra el Malmo en la temporada 2015.

Para sorpresa de nadie.

¡El MVP de la noche! pic.twitter.com/Z04vTNkFbM — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2025

Con esta nueva victoria, el Real Madrid cortó una racha de tres compromisos sin ganar en cualquier competencia, además de que se afianzó a la quinta posición dentro de la Champions League, con lo que permitiría su entrada directa a los octavos de final.

