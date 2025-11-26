La árbitra Katia Itzel García expone mensajes violentos en su contra: "Ahora entiendo al 'Chicharito'"

Ciudad de México.- La lucha contra la violencia de género y la desigualdad en México parece ser en vano, pues por segunda ocasión en un par de meses y de manera penosa, Katia Itzel García, árbitra mexicana, expuso una serie de mensajes amenazantes y violentos con perspectiva de género en su contra. Incluso en uno de los textos, se hizo referencia a los controversiales videos publicados por el futbolista, Javier 'Chicharito' Hernández.

A inicios de agosto y luego de arbitrar el partido entre Rayados de Monterrey y el Cincinnati FC de la Leagues Cup, Katia Itzel expuso amenazas de muerte que llegaron en su contra por parte de los seguidores de 'La Pandilla', luego de que fueron derrotados en la jornada 1. Este incidente llegó hasta los oídos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA que mediante un comunicado, condenó las amenazas y puso a su disposición al organismo para que se realizaran las investigaciones pertinentes.

#Deportes | "Me consterna y me entristece": Presidente de FIFA condena amenazas contra Katia Itzel García ?https://t.co/1xbkZTd8F9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 4, 2025

La silbante tuvo una participación exitosa durante la Copa del Mundo sub-20, donde, gracias a su excelente labor, le fueron asignados un par de encuentros de eliminación directa. Ya de regreso a la Liga MX, la colegiada y operadora del VAR volvió a ser objetivo de los mensajes violentos por parte de pseudosaficionados al balompié mexicano.

En las historias de su cuenta de Instagram, Katia Itzel García expuso varios mensajes que le hicieron llegar en las últimas horas, en los cuales la insultaban con relación a su trabajo como silbante, pero al mismo modo, ejerciendo violencia de género. "Deberías dejar de meterte en deportes donde están los hombres, estamos cansados de la inclusión a la fuerza, regrésate a la cocina", se lee en una de las capturas publicadas.

#Tendencias | ¿Quién es Katia García? La única mujer en ser arbitro principal en el Mundial Sub-20 uD83DuDC69uD83CuDFFB?https://t.co/VXbItzWpxh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) July 24, 2025

Así mismo, otro de los textos que le hicieron llegar, hacía referencia a las lamentables publicaciones que realizó el 'Chicharito' hace un par de meses, las cuales causaron revuelo internacional y le costaron estar separado de su equipo por varias semanas.

Mija, es que tienen razón, sí estás bien pend..., ahora entiendo al Chicharito Hernández, mejor vete a la cocina o a lavar el baño".

Al momento, ni la Liga MX ni la Comisión de Árbitros de México han emitido una postura, aunque se espera que lo realicen en las próximas horas, así como anunciar una serie de protocolos y medidas para garantizar el bienestar de Katia Itzel y todos los silbantes en la Liguilla del Apertura 2025.

#Deportes | Liguilla 2025: Se definen fechas, horarios y cruces para los cuartos de final del Apertura 2025 ?https://t.co/c3rAyb7Slv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui