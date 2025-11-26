La Selección Mexicana es la número uno del mundo en flag football femenil

Ciudad de México.- Después de un año de ensueño en el que hizo valer su calidad en cada una de las competencias en las que participó, la Selección Nacional Mexicana Femenil de Flag Football subió al primer lugar del ranking mundial de esta disciplina, lugar en el que finalizará el año.

Así lo dio a conocer la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF), quien anunció que por primera vez en su historia, el combinado azteca femenil ocupará este escalón, después de una temporada perfecta, en la que México defendió con autoridad la medalla de oro en The World Games en Chengdu, China, y un mes más tarde confirmó su dominio en territorio panameño al proclamarse monarca del campeonato continental, donde la selección nacional destronó oficialmente a Estados Unidos y se posicionó como la mejor del mundo.

Las mexicanas dominaron el escenario mundial

En la categoría varonil, México se ubica actualmente en el tercer lugar del mundo, detrás de Estados Unidos que se mantiene firme en la cima, ya que los tres primeros lugares del mundo no tuvieron cambios tras el año competitivo, con Austria en la segunda posición.

Los posiciones en el ranking mundial se determinan por los resultados de los torneos disputados en un ciclo anual y también recompensan a las naciones por su desempeño en sus dos competencias más recientes previas al año actual.

La disciplina ha crecido enormidades en el país

En base a esto, México, que acumuló los puntos de las dos medallas de oro obtenidas en 2025, así como las medallas de plata del Campeonato Mundial de 2024 en Finlandia y del Campeonato Continental de 2023 en Charlotte, logró ubicarse en la cima.

Tras conocer esta noticia, la quarterback del equipo azteca, Diana Flores señaló que "ser clasificadas como la número uno del mundo es un honor increíble para nuestro equipo y para México; es el reflejo de años de trabajo, sacrificio y del espíritu inquebrantable que nos define”.

Diana Flores reconoce el premio al esfuerzo

“Mientras miramos hacia el Campeonato Mundial en Düsseldorf y, finalmente, hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, estamos más motivadas que nunca para seguir evolucionando, elevar el estándar de nuestro deporte y representar a México con orgullo", declaró.

El próximo desafío para ratificar su supremacía será el Campeonato Mundial de Flag Football 2026, que se celebrará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania. Se espera que este torneo, que contará con 16 selecciones por rama, sirva como clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Fuente: Tribuna del Yaqui