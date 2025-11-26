Lamar Jackson y Joe Burrow llegan diezmados al Día de Acción de Gracias

Baltimore, Estados Unidos.- Joe Burrow jugó en dos encuentros contra Baltimore la campaña anterior y aunque lanzó para 820 yardas, perdió ambos encuentros. Su rival ofensivo, Lamar Jackson lanzó para 638 yardas en esos duelos y corrió 88 más para derrotar a Cincinnati.

El jueves, ambos se vuelven a encontrar, pero no está claro si alguno de los dos quarterbacks está listo para una actuación similar ante una audiencia nacional en la jornada del Día de Acción de Gracias.

Mañana, Burrow jugará en Baltimore por primera vez desde la Semana 2, y aunque los Bengals ciertamente agradecerán su regreso tras una lesión en un dedo del pie, el óxido podría ser un factor. Jackson, por su parte, volvió de su lesión en el isquiotibial el mes pasado, pero desde entonces ha lidiado con problemas de rodilla, tobillo y dedos de los pies y parece menos explosivo de lo habitual cuando sale a correr.

"Estamos ganando, así que de eso se trata todo. No puedo controlar una lesión", dijo Jackson. "Cosas así pasan. Desgraciadamente, creo que simplemente está ocurriendo en el momento equivocado", agregó.

Lamar también ha batallado con las lesiones

Los Ravens (6-5) están en racha triunfal ahora. Han ganado cinco partidos seguidos para igualar a Pittsburgh en lo más alto de la AFC North. El regreso de Burrow podría no llegar a tiempo para salvar a los Bengals (3-8), que solo lograron una victoria sin él.

El pronóstico original era que Burrow estaría fuera al menos tres meses, con la posibilidad de que pudiera regresar para el enfrentamiento de la semana 15 contra los Ravens. En cambio, vuelve unas dos semanas y media antes de lo esperado.

Burrow pasó mucho tiempo lesionado

"Los campeonatos divisionales que hemos ganado son las cosas más emocionantes que hemos hecho, pero siempre que tienes una oportunidad así contra un rival divisional que ha ganado cinco partidos seguidos y juegas un jueves por la noche delante del mundo, es una oportunidad emocionante", dijo Burrow.

Si Cincinnati va a hacer un último intento desesperado en los playoffs, más vale que empiece pronto. Los próximos tres partidos del equipo son contra los Ravens, los Bills y luego de nuevo contra los Ravens.

Fuente: Tribuna del Yaqui