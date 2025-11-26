Los Águilas vuelan alto en el Panamericano y aseguran la serie ante Charros

Zapopan, Jalisco.- Los Águilas de Mexicali madrugaron en patio ajeno y con par de carreras en la primera entrada, se encaminaron a una victoria de 9-2 ante los Charros de Jalisco, para apuntarse su segunda victoria en el Estadio Panamericano y asegurar su primera serie de la segunda vuelta de la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Mexicali pegó desde temprano. En la misma primera entrada, Phillip Evans conectó un sencillo productor que impulsó a Cade Gotta y Estevan Florial, adelantando a los fronterizos 2-0 y marcando el tono del juego ante el abridor jalisciense Ronald Medrano.

Serie para MexicaliuD83DuDE0E



Los emplumados amarran compromiso en Zapopan con abultado marcadoruD83DuDC4AuD83CuDFFC



PG César Vargas

PP Ronald Medrano



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/Lt1D0oUSZy — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 27, 2025

Los visitantes continuaron con su ataque y en el segundo rollo, un rodado de Cade Gotta permitió anotar a Norberto Obeso, mientras que un elevado de sacrificio de Estevan Florial produjo la cuarta carrera para poner la pizarra 4-0. Jalisco intentó responder en el cierre de la tercera, y con un sencillo de Mateo Gil al derecho impulsó a Daniel Castro y Michael Wielansky, acercando a Charros 4-2.

Bombazo de Evans uD83DuDCA3



El tercera base de los cachanillas agrega tres carreras más al score uD83EuDEE1#LigaARCO? pic.twitter.com/uPW21GO4z7 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 27, 2025

Mexicali volvió a golpear y lo hizo con fuerza. En la cuarta entrada, Phillip Evans volvió a hacerse presente, ahora con un jonrón de tres carreras, su tercero de la temporada, ampliando la ventaja a 7-2. Jalisco no pudo reponerse del golpe, y los Águilas agregaron una más en la quinta, aprovechando un error defensivo de Mateo Gil, y otra en la novena con sencillo productor de Florial, para el 9–2 definitivo.

Los Águilas se cansaron de anotar

Fue una noche difícil para el pitcheo albiazul. Medrano dejó la loma tras 4 entradas, en las que permitió 8 hits, 3 bases por bolas y 7 carreras limpias que lo dejaron con foja de 1–2 y 5.25 de ERA. Del lado visitante, César Vargas (1–0, 6.35) mantuvo a raya la ofensiva de Jalisco durante cinco capítulos y se apuntó su primera victoria de la campaña. Mexicali terminó con 14 hits, mientras Charros conectó solo 6.

Con este resultado, Jalisco buscará evitar la barrida el jueves 27, cuando se dispute el tercer y último duelo de la serie a las 19:30 horas local en el Estadio Panamericano. Alemao Hernández será el abridor por Charros, mientras que CJ Van Eyk lo hará por Mexicali.

Fuente: Tribuna del Yaqui