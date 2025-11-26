Los Yaquis de Ciudad Obregón intercambian jugadores con los Algodoneros de Guasave

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue este martes 26 de noviembre cuando se puso en marcha la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), y los Yaquis de Ciudad Obregón se siguen proyectando como el mejor club del beisbol invernal en México, pero a pesar de tener un gran arranque, la novena sigue moviendo sus piezas.

Este miércoles, la Tribu dio a conocer que realizó un cambio con el sótanero de la primera mitad, los Algodoneros de Guasave: Al equipo de cajemense llega Jesús Broca, pitcher que ha disputado tres campañas en la LAMP, todas con la novena guasavense, mientras que el conjunto de Sinaloa recibe al serpentinero Saúl Vázquez.

En el caso de Broca, en sus primeras dos temporadas se desempeñó como inicialista, al tener actividad en 14 juegos, con marca de 2-4, lanzando 44 innings y recetando 45 chocolates. En la 2024-2025, fue relevista, saltando a la lomita en 14 oportunidades, ganando dos, sin derrota, además de sumar dos holds, en 12.2 entradas. Todos estos números con los colores de Algodoneros.

VÁZQUEZ POR BROCA



Los @AlgodonerosGsv se hicieron de los servicios del pitcher Saúl Vázquez, en un cambio en el que enviaron los derechos del también lanzador zurdo Jesús Broca a los @yaquis_oficial.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/bKqeJrnSIL — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) November 26, 2025

Por su parte, Algodoneros de Guasave se hace de Saúl Vázquez, zurdo que ha portado los colores de Naranjeros de Hermosillo y Yaquis de Obregón en cuatro campañas dentro de la pelota mexicana. Además, el lanzador cuenta con experiencia en Ligas Menores de Estados Unidos.

Vázquez se ha desempeñado como abridor y relevo, teniendo marca de por vida de 5-4, con 3.02 de ERA en 92.1 entradas y ponchando 106 rivales, siendo garantía en el montículo por parte de Yaquis de Obregón, pero que ahora deberá vestir su tercera franela en la Liga Arco.

Cabe destacar que este movimiento es de manera definitiva entre ambas organizaciones y se espera que tengan actividad desde este miércoles. En el caso de Broca, podría debutar en la serie que tiene la Tribu frente a los Naranjeros de Hermosillo. Mientras que Vásquez podría ser contemplado como abridor.

Primer movimiento de la segunda vuelta uD83DuDC40



uD83DuDD03 Saúl Vázquez se integra a @AlgodonerosGsv mientras que Jesús Broca llega a @yaquis_oficial uD83EuDD1DuD83CuDFFC



¿Qué te pareció este cambio entre lanzadores?uD83EuDD13#LigaARCO ?? pic.twitter.com/a5z63J5sAd — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 26, 2025

Este es el segundo movimiento que ha realizado el conjunto de Cajeme en esta segunda vuelta, pues hay que recordar que el martes anunciaron la llegada del exligamayorista Zoilo Almonte, que hizo su debut en el primer choque ante Naranjeros, donde se fue de 4-0 a la ofensiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui