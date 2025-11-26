Miguel 'Piojo' Herrera asistirá a la Copa del Mundo 2026 pese al fracaso con la Selección de Costa Rica

Ciudad de México.- Pese a no haber logrado la clasificación a la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Costa Rica, el entrenador mexicano, Miguel 'Piojo' Herrera, habría recibido otra oportunidad para asistir a la justa mundialista que se celebrará a partir de junio del 2026. El polémico estratega mexicano fue despedido tras el fracaso, por lo que su nombre había desaparecido del radar mundialista, cosa que cambió en las últimas horas.

El 'Piojo' tomó las riendas de la 'Sele' a inicios del 2025, con la única consigna de clasificarlos a la justa mundialista, partiendo como favoritos en las eliminatorias que no contaron con la participación de México, Estados Unidos y Canadá. Pese a tener la mesa servida, la Selección de Costa Rica solo consiguió una victoria en la fase final, matando sus aspiraciones de acudir al Mundial 2026, así sea con boleto directo o desde la repesca.

#Deportes | "Mexicano, hijo de pu..": Tunden al 'Piojo' Herrera luego de que Costa Rica quede fuera del Mundial 2026 uD83DuDE21?https://t.co/ssOzbCobuc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

A los días de la estrepitosa caída, se anunció el despido de Miguel Herrera por parte de la Federación Costarricense de Fútbol, concluyendo un proyecto más en su complicada carrera a nivel de selecciones. Tras esa decisión por parte de la FCRF, el 'Piojo' regresó a México, donde en cuestión de horas se comenzó a rumorar sobre una nueva oportunidad para asistir a la esperada justa internacional.

En días recientes, surgió el reporte sobre la incorporación del 'Piojo' al equipo de analistas y comentaristas de TUDN/Televisa; esta no sería la primera incursión de Miguel Herrera en los medios, pues ya había pertenecido a la misma cadena para el Mundial del 2018. El encargado de revelar dicha información fue David Faitelson, quien destacó que la televisora está preparando un gran equipo para brindar la mejor cobertura en la Copa del Mundo 2026.

Vamos a tener una mesa que fue muy exitosa en el último Mundial, que fue ‘Los Maestros’; para eso tenemos a La Volpe, ahí va a estar también Mourinho y habrá que incluir a otros, no sé si a Jaime Lozano, no sé si a Miguel ‘El Piojo' Herrera".

Cabe recordar que en la semana anterior, se filtró la información sobre que José Mourinho estará arribando a México en los días previos para el inicio del Mundial 2026 y formará parte de las transmisiones de los de San Ángel. 'The Special One' se unirá al nombre de Carles Puyol como los primeros confirmados para el panel de analistas.

#Deportes | José Mourinho llegaría a México para la Copa del Mundo 2026; 'The Special One' tendrá un rol especial ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6https://t.co/s5NfaQ9lUG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui