MLB: Dylan Cease tiene nuevo destino: Llega a los Toronto Blue Jays

Toronto, Canadá.- El primer bombazo del mercado de fichajes de las Grandes Ligas ya explotó, pues después de varios rumores, se dio a conocer este miércoles 26 de noviembre que el derecho Dylan Cease firmó un contrato de siete años y 210 millones de dólares con los Toronto Blue Jays. Aunque todavía no lo hace oficial la franquicia, el acuerdo fue publicado por Mark Feinsand de MLB.com.

Cease es conocido por ser uno de los lanzadores que más 'chocolates' receta actualmente en el Big Show; el pelotero ha superado la marca de los 200 abanicados en cada una de las últimas cinco temporadas, siendo el único lanzador en Grandes Ligas en lograrlo. Ningún otro monticular tiene más de tres torneos de 200 ponches en los últimos cinco años.

El nacido en Milton, Georgia, Estados Unidos, ha promediado 221 ponches por temporada desde el 2021, y sus mil 106 totales en los últimos cinco años lideran la MLB. Zack Wheeler (1,041) y Kevin Gausman (1,020) son los únicos otros lanzadores que cuentan con más de mil ponches en ese lapso.

uD83DuDEA8 #BLUEJAYS REFUERZA SU PITCHEO



DYLAN CEASE llega a #Toronto.



?? Firma por 7 años y $210 MDD. pic.twitter.com/5omtGTwylU — Joframaso (@joframaso) November 26, 2025

Ese historial de ponches de élite fue la carta principal para que el estadounidense llamara la atención de los Toronto Blue Jays; además, lo convirtieron en uno de los mejores abridores en el mercado esta temporada baja. Otras de las habilidades que Cease tiene son un excelente repertorio, sobresaliendo una recta ascendente en la parte alta de las 90 millas, un slider de casi 90 millas por hora que ha generado más de 100 ponches y una curva en la parte baja de las 80 con un marcado movimiento de 12-6.

También ha sido uno de los abridores más rentables de MLB, realizando más de 30 aperturas y lanzando más de 160 entradas durante cinco años al hilo. Nadie ha hecho más aperturas que el nuevo refuerzo de Toronto en las últimas cinco temporadas.

Por otra parte, Cease ha terminado dos veces entre los cinco primeros en la votación del Cy Young. Fue el segundo lugar en la Liga Americana con los Chicago White Sox en el 2022 y ocupó el cuarto puesto en la Liga Nacional con los San Diego Padres en el 2024.

Blue Jays, RHP Dylan Cease reportedly agree to 7-year deal, per multiple reports including https://t.co/Z3s2EphcSH’s @Feinsand. pic.twitter.com/XgPgtaPWT3 — MLB (@MLB) November 26, 2025

En el 2024, su primera campaña con los de California, tuvo una efectividad de 3.47 junto con sus 224 ponches. Pero en el 2025, aunque tuvo 215 ponches, también tuvo una EFE de 4.55, pero a lo largo de siete temporadas de Grandes Ligas tiene marca de 65-58 en su carrera con una efectividad de 3.88 y mil 231 ponches en mil 15.1 entradas (10.9 K/9).

Fuente: Tribuna del Yaqui