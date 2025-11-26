Monterrey sufre una dura baja para la Liguilla; jugador de Rayados presenta fractura tras accidente

Monterrey, Nuevo León.- Rayados de Monterrey y Águilas del América protagonizarán una de las llaves de los cuartos de final, siendo uno de los duelos más nivelados en dicha instancia, pues enfrentarán al cuarto y quinto lugar del Apertura 2025. Durante la tarde del 25 de noviembre, se anunciaba que los de Coapa no podrían contar con una de sus estrellas y, a horas del silbatazo inicial, 'La Pandilla' informó que Lucas Ocampo sufrió un fuerte accidente.

El América perdió a Allan Saint-Maximin, debido a que el francés presentó un fuerte cuadro viral que afectó sus vías respiratorias; el fichaje más sonado del club en el Apertura 2025 no pudo completar las últimas sesiones de entrenamientos, por lo que se descartó su participación. Las Águilas arribaron a la Sultana del Norte sin Maximin, que se quedó en su residencia y se espera que complete su recuperación para el partido de vuelta.

Por parte de Rayados, el tema es un poco más preocupante, pues el elemento argentino deberá entrar a quirófano en las próximas horas, debido a las fracturas presentadas luego del grave accidente. Ocampos sufrió una caída mientras se desplazaba en un scooter para atender una urgencia familiar.

Según los reportes, el jugador fue informado sobre un accidente que sufrió una de sus hijas y, al tener su vehículo eléctrico descargado, optó por usar el monopatín para desplazarse aproximadamente un kilómetro al sitio donde su hija tuvo el percance. Al transitar por una colina empinada, el jugador de Rayados perdió el control, por lo que cayó al asfalto y, debido al impacto, perdió la conciencia por unos minutos.

El VIDEO de Lucas Ocampos después de su accidente en el scooter uD83DuDEF5



Probablemente se pierda toda la Liguilla… pic.twitter.com/ioG4Bviquo — Soy Rayado uD83CuDF1F (@SomosRayados) November 26, 2025

Por la gravedad del caso, tuvo que ser trasladado a una clínica particular para someterse a las pruebas pertinentes, así como a la valoración de los especialistas. Algunos medios reportaron que Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha, así como hematomas y raspones en diferentes partes de la cabeza y cuerpo.

uD83CuDFE5@HospitalAngeles Valle Oriente te presenta el reporte médico de Lucas Ocampos.uD83DuDC47uD83CuDFFC#EnLaVidayEnLaCanchahttps://t.co/ydVnBlbVqK — Rayados (@Rayados) November 26, 2025

Según informó Diego Armando Medina, reportero de TUDN, el elemento de 'La Pandilla' será sometido a una operación, a unas horas de que dé inicio la ida entre el Monterrey y el América, quedando descartado para al menos el partido de vuelta en los cuartos de final. En caso de que los Rayados consigan acceder a las semifinales, dependerá de la evolución del propio jugador si podrá regresar a las canchas.

