NBA: Los Celtics le ponen freno a la racha de 13 victorias de los Pistons

Boston, Estados Unidos.- Encabezados por Jaylen Brown y Derrick White, los Boston Celtics pusieron fin a la racha ganadora de Detroit en 13 victorias, igualando el récord de la franquicia y superando a Cade Cunningham y a los Pistons 117-114 el miércoles por la noche.

Los líderes de la Conferencia Este, los Pistons desperdiciaron la oportunidad de batir el récord que comparten con los equipos campeones de 1989-90 y 2003-04 de la franquicia. Al menos tienen una foja de 15-3 dos temporadas después de perder 28 partidos consecutivos, estableciendo un récord de temporada de la NBA.

Brown anotó 33 puntos y capturó 10 rebotes, y White anotó 11 de sus 27 puntos en los últimos 4 minutos y medio para ayudar a los Celtics a superar la noche de 42 puntos de Cunningham.

Los Celtics festejaron ante su afición

Con Detroit atrás por 3 puntos, Cunningham fue objeto de una falta cerca de la mitad de la cancha justo cuando estaba a punto de lanzar un triple. Tras una revisión, los árbitros determinaron que efectivamente estaba en acción de tiro. Cunningham encestó los dos primeros, pero falló el tercero. Payton Pritchard capturó el rebote para Boston, fue faltado y anotó dos tiros libres con 2,4 segundos restantes.

Boston robó un pase antes de que Detroit pudiera intentar un posible triple para empatar. Pritchard añadió 16 puntos para ayudar a los Celtics a ganar por quinta vez en seis partidos. El lunes, Detroit ganó en Indiana para igualar el récord del equipo de victorias consecutivas.

Paliza de Knicks

En Charlotte, Jalen Brunson anotó 33 puntos, Karl-Anthony Towns sumó 19 puntos y 10 rebotes, y los New York Knicks propinaron a los Charlotte Hornets su séptima derrota consecutiva por 129-101.

Josh Hart añadió 22 puntos para los Knicks, que acertaron 13 de 26 tiros desde la línea de tres para mejorar su récord a 3-1 en la fase de grupos de la NBA Cup. Brandon Miller sumó 18 puntos en su segundo partido de regreso tras una lesión en el hombro para los Hornets, que han perdido 10 partidos consecutivos de la Copa en las últimas tres temporadas y fueron eliminados de la competición de este año.

Karl-Anthony finalizó con un 'doble-doble'

Los Knicks jugaron como un equipo ansioso por avanzar al torneo de mitad de temporada de la NBA Cup y mejorar su diferencia de puntos, que al inicio de la noche estaba en menos 2.

El entrenador de Nueva York, Mike Brown, no sacó a sus titulares hasta que quedaban 2:17 en el partido y su equipo ganaba por 24. Los Knicks no dejaron ninguna duda sobre este partido.

