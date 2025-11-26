Necaxa se queda sin entrenador; Fernando Gago deja la Liga MX de cara al Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de un pésimo desempeño durante el Apertura 2025, el Necaxa confirmó los rumores de las últimas semanas y oficializó el despido de Fernando Gago, quien se desempeñó como entrenador de los hidrocálidos por solo seis meses. El estratega argentino había recibido una segunda oportunidad dentro de la Liga MX, luego de su polémica salida hace un par de temporadas.

Fue mediante un comunicado en las redes sociales de los Rayos que se realizó el anuncio sobre el movimiento en la cabeza del banquillo. Además de comunicar el cese de Gago, se aclaró que la directiva ya trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador que se hará cargo del equipo para el Clausura 2026. "Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución".

Incluso desde antes que finalizara el Apertura 2025, varios medios aseguraron que, lograra o no la clasificación a la Liguilla, el club ya tenía pensado el despido de Fernando Gago. Así mismo, se aseveró que la directiva del Necaxa ya tenía conversaciones avanzadas con el estratega uruguayo, Martín Varini, que al momento trabaja para los Bravos de Juárez que disputarán los cuartos de final contra Diablos del Toluca.

Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución.



La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo. — Club Necaxa (@ClubNecaxa) November 26, 2025

Fernando Gago regresó al balompié nacional, luego de abandonar a las Chivas del Guadalajara en un movimiento polémico, al haber recibido una oferta para dirigir al Boca Juniors. Luego de un efímero paso con el equipo xeneize en el futbol argentino, Gago llegó al Necaxa para el Apertura 2025 y, ante sus malos resultados, volverá a salir de la Liga MX a solo seis meses de su retorno.

#Deportes | Fernando Gago será destituido al finalizar el Apertura 2025: Necaxa ya tendría firmado a su reemplazo ?https://t.co/vo36ftWQTe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 29, 2025

La apuesta de Rayos, que al momento de anunciarla le costó ser el ojo de la crítica por especialistas y aficionados, terminó por no funcionarle, pues jamás pudieron ser competitivos ni pudieron acceder a las rondas del repechaje. El Necaxa finalizó un torneo para el olvido, en el cual solo ganaron cuatro partidos, por cinco empates y ocho descalabros, quedando en el puesto 13, sin posibilidades de disputar el play-in.

¡Le dieron aire a Fernando Gago! uD83DuDC4B



Necaxa hizo oficial la salida del DT argentino, tras dejar a los Rayos como el lugar 13 de la tabla en el #Apertura2025. pic.twitter.com/FYXe1cq6p3 — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 26, 2025

Así mismo, el Necaxa bajo su mando tuvo una pésima participación en la Leagues Cup, donde solo consiguieron un triunfo y quedaron eliminados en la ronda de grupos.

Fuente: Tribuna del Yaqui