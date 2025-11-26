Neymar sufre una nueva lesión y tendrá que ser operado; se perdería el Campeonato Brasileño con Santos

Ciudad de México.- Neymar pudiera haber firmado su sentencia para salir del Santos al finalizar la temporada, pues tendrá que ser operado por un problema de rodilla, dejando al equipo en la recta final del Campeonato Brasileño cuando están peleando el descenso. El astro brasileño ha estado envuelto en un par de polémicas y, complementado con los rumores acerca de su salida, pudieran haber marcado el destino inminente en su carrera.

Hace un par de semanas, Neymar estuvo en el ojo de las críticas, luego de un 'berrinche', al ser sustituido en el partido contra el Flamengo; el exdelantero del Barcelona salió de cambio cuando su equipo perdía tres por cero y habían fallado un par de oportunidades claras. Ney abandonó la cancha del Estadio Maracaná con evidente molestia y se fue directo a los vestidores con el partido en curso.

#Deportes | Neymar hace 'berrinche' al ser sustituido y deja al Santos en puestos del descenso en el Brasileirao ?https://t.co/BdbPbDZXcM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Neymar se perdió el último compromiso del Santos, donde empató contra el Internacional y complicó aún más su panorama para su permanencia en la máxima categoría de dicho país. Varios medios indicaron que la ausencia del astro brasileño se debía a un problema en la rodilla izquierda, por lo cual deberá visitar el quirófano en los próximos días.

Según las diversas fuentes, Neymar necesita someterse a una artroscopia para solventar el problema de articulación que lo ha molestado en los últimos meses. Pese a que los reportes indican que no es un problema grave, le tendrán que realizar la operación para poder garantizar una recuperación completa y en forma.

uD83DuDEA8Neymar sofre lesão no joelho e não deve mais jogar em 2025 ?? https://t.co/hmbdfhL9hy



uD83DuDCF8 Reprodução pic.twitter.com/bKOS1QUPFI — ge (@geglobo) November 25, 2025

De momento, se está evaluando la posibilidad de postergar la intervención hasta que finalice el Brasileirão, luego del complicado momento que atraviesa el club. Ney había presentado molestias en el menisco de la rodilla izquierda desde hace un par de semanas y, según ESPN, durante las primeras horas fue trasladado a una clínica particular para realizarle los estudios ante un hermetismo general en el equipo.

El último reporte del portal antes mencionado sugiere que Neymar ya comenzó a trabajar con el cuerpo sanitario del Santos, recibiendo varias sesiones de tratamientos en un mismo día para reducir el dolor en la articulación. En caso de que el jugador presente mejoría, se reintegrará en los próximos días, pero en caso contrario, será inhabilitado para realizarle dicha operación.

Fuente: Tribuna del Yaqui