¡Sin su capitán! Diablos del Toluca confirma baja de Alexis Vega para la ida de los cuartos de final

Ciudad de México.- Si bien los Diablos del Toluca tienen en el papel la llave más sencilla para los cuartos de final del Apertura 2025, su verdadera preocupación vendrá desde adentro del club, pues su capitán, Alexis Vega, no estará disponible para disputar al menos el partido de ida. El delantero sufrió una lesión muscular durante las últimas jornadas del torneo y, aunque se había pensado que estaría listo para la Liguilla, su rehabilitación se retrasó unos días.

Apenas la mañana del martes, 25 de noviembre, Antonio Mohamed había asegurado que Alexis Vega había completado su recuperación con éxito y durante las próximas horas tomarían la decisión si sería parte del cuadro titular o iniciaría en la banca. "Él está bien, así recuperado, así que hoy vamos a decidir si hace el viaje o no; estamos en esa decisión, él está casi recuperado", comentó el 'Turco'.

#Deportes | Alexis Vega puede quedar fuera de la Liguilla con el Toluca; Antonio Mohamed habla sobre su recuperación ?https://t.co/d9hZllI2Wu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Finalmente, el club optó por no acelerar su retorno a las canchas, pues Diablos del Toluca realizó el viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua, para enfrentarse a los Bravos, pero Vega permaneció en su residencia, por lo que se perderá su tercer duelo de manera consecutiva. Los actuales campeones de la Liga MX ya se encuentran en tierras fronterizas donde, en unas cuantas horas, comenzarán su participación en la Liguilla.

Pese a eso, se especula que el atacante pueda regresar a las actividades para el partido de vuelta de los cuartos de final, el cual está programado para celebrarse durante este fin de semana en el Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca. A pesar de la baja de su capitán, los Diablos no han resentido del todo su ausencia, pues en los cuatro compromisos en que no tuvo actividad dentro del Apertura 2025, marcharon de manera invicta con dos triunfos y dos empates.

Inclusive, durante los entrenamientos del Toluca en las semanas de pausa que enfrentaron, Marcel Ruiz fue cuestionado sobre cómo sería enfrentar la Liguilla sin su capitán y, a pesar de que admitió que sería una baja dolorosa, enfatizó que el grupo tiene la capacidad de solventar la ausencia de Vega. "El equipo está preparado; si está o no está, entonces creo que haremos un buen papel".

#Deportes | Diablos del Toluca vs Bravos de Juárez; dónde ver EN VIVO la ida de los cuartos de final de la Liguilla ?uD83EuDD29https://t.co/Oc0W95Tx3F — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

