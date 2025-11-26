Waldo Cortés-Acosta intercambiaría metralla ante uno de los noqueadores más letales de la división

California, Estados Unidos.- Si hay un nombre que ha dado de qué hablar en el octágono más importante del mundo, la UFC, en los últimos dos años, ese es el dominicano Waldo Cortés-Acosta, quien se encuentra muy cerca de disputar el oro de la empresa.

El 'Sala Boy' estaría a punto de hacer historia, pues en diciembre podría tener su sexta pelea del año, cifra que ningún otro peleador ha logrado, pero también sería la contienda más importante de su carrera, ya que diferentes medios especializados colocan al noqueador y dos veces retador al título del mundo Derrick Lewis como su próximo rival.

Is Waldo Cortes Acosta the 2025 UFC fighter of the year? @doordash uD83DuDC40uD83CuDFF4???



Waldo is 5-1, just took out another ranked contender on two days notice, and is looking to break the record for most UFC fights in a calendar year (6) ??@WaldoCortesUFC vs @Thebeast_ufc BOOK IT!!!! pic.twitter.com/Ix3qcjHKKV — Henry Cejudo (@HenryCejudo) November 26, 2025

El pasado fin de semana, Waldo Cortés-Acosta noqueó en el primer round a Shamil Gaziev, en una contienda que aceptó con tan solo horas de anticipación. Este gran resultado le permitió llevarse otro bono de la noche. 22 días antes de esa presentación, el caribeño igualmente había brillado en el octágono al también mandar a dormir a Ante Delija con todo y contar con un piquete de ojo.

Las dos soberbitas presentaciones le darían la oportunidad al pupilo del sonorense Javier Torres de formar parte de la última cartelera estelar del año, el UFC 323, y frente a 'The Black Beast', quien tiene el récord de más nocauts en la historia de la compañía, con 16 finalizaciones. Además de que Derrick Lewis ya sabe lo que es pelear por el oro de la empresa de Dana White, contra Daniel Cormier y Ciryl Gane, en ambas fue noqueado.

Con todas las credenciales que ofrece el norteamericano, una victoria de Waldo Cortés-Acosta lo podría poner en la antesala del siguiente año para ser el retador al campeonato que ostenta Tom Aspinall, rival que ha pedido el dominicano en más de una ocasión.

uD83DuDC40uD83DuDD0A Así se vio y vivió en el graderío del Delta Center de Salt Lake City el KO uD83DuDCA3uD83DuDCA5 de Derrick Lewis a Marcos Rogerio de Lima en el main card de #UFC291#ESPNKnockOut pic.twitter.com/xbpNYgVrur — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) July 30, 2023

Se espera que sea en los próximos días cuando Dana White haga oficial el combate entre Cortés-Acosta y Derrick Lewis. Otro de los nombres que suenan para medirse ante el dominicano es Curtis Blaydes, quien es otro exretador al título. Cabe destacar que Blaydes es actualmente el cuarto mejor de la división, mientras que el 'Salsa Boy' se ubica en la quinta posición.

Pelead de Waldo Cortés-Acosta este 2025

22 de noviembre: victoria por nocaut ante Shamil Gaziev.

1 de noviembre: victoria por nocaut contra Ante Delija.

23 de agosto: derrota frente a Sergei Pavlovich.

7 de junio: victoria por decisión vs. Serghei Spivac.

15 de marzo noqueó a Ryan Spann.

Fuente: Tribuna del Yaqui