Wilmer Ríos enfría a los Yaquis y los Naranjeros emparejan la serie en Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Wilmer Ríos espació tres imparables y par de carreras a lo largo de ocho capítulos completos y los Naranjeros de Hermosillo derrotaron por 4-2 a los Yaquis de Obregón y con ello igualaron la serie a un triunfo por bando.

Ríos (6-1) completó su labor monticular con tres chocolates, sin regalar pasaportes. Realizó 95 lanzamientos, 57 de ellos en zona buena. Chase Jesse se apuntó el salvamento (1), con un episodio de dos ponches y una base por bolas.

Victoria para HermosillouD83CuDF4A



Con sólido trabajo de ocho entradas por parte de Wilmer Ríos, los @ClubNaranjeros emparejan el compromiso en Cd. ObregónuD83DuDE0E



PG Wilmer Ríos

PP Giovanni Vargas

SV Chase Jessee



— Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 27, 2025

Giovanni Vargas (0-1) fue el derrotado, al admitir par de anotaciones con un hit dos bases por bolas en dos entradas y un tercio. Aníbal Cervantes inició por la Tribu y se fue sin decisión después de 3.1 entradas para tres hits y par de carreras, con seis bases por bolas y un ponche.

Los Yaquis no pudieron asegurar la serie

Los visitantes aprovecharon el descontrol del abridor de la Tribu, Aníbal Cervantes, quien se metió en problemas en la apertura del segundo capítulo. Después de retirar el primer tercio, regaló tres pasaportes gratis y con rola a segunda base, Edson García remolcó la primera carrera, anotada por Víctor Mascai.

Los Naranjeros aumentaron su ventaja con par de carreras en la cuarta entrada; César Salazar recibió base por bolas y avanzó a la antesala con sencillo dentro del cuadro de Edson García, anotando enseguida ambos con doblete de José Cardona al prado izquierdo.

Extra base de Tolentino uD83CuDF4A



— Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 27, 2025

Los Yaquis reaccionaron y emparejaron las acciones en el fondo de ese mismo episodio, cuando Allen Córdoba abrió con sencillo al central y Riley Unroe lo imitó con otra imparable al prado derecho, anotando ambos con una línea de Sebastián Elizalde que picó entre jardín derecho y central; pero en la misma jugada, el 'Tano' fue atrapado entre tercera y home, al tratar de timbrar también.

Unroe es felicitado después de anotar

Pero de nueva cuenta, Hermosillo respondió y retomó la ventaja en la sexta entrada; con uno fuera, Milan Tolentino sacó un triple al fondo del jardín central, Edson García recibió base gratis y José Cardona respondió con elevado al prado de enmedio. Jayson Atondo también recibió transferencia gratis y Harold Ramírez aprovechó y con imparable al central, remolcó la cuarta rayita de los capitalinos.

Datos... Los tres primeros outs del encuentro los retiró el parador en corto de Yaquis, Kevin Villavicencio… El dominicano Zoilo Almonte se fue de 3-0, con un ponche y sigue buscando su primer hit con la Tribu (7-0, 4 k’s).

Fuente: Tribuna del Yaqui