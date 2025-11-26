Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo; dónde ver EN VIVO el segundo de la serie en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón buscarán refrendar el buen momento que atraviesa el club y asegurar la primera serie de la segunda vuelta, recibiendo a Naranjeros de Hermosillo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. La novena cajemense hizo valer la localía para adelantarse con un triunfo y blanqueada en el primer compromiso, lo cual intentarán replicar en la jornada del 26 de noviembre en el Estadio Yaquis.

Los dirigidos por Gabe Álvarez siguieron con la misma tónica con que finalizaron la primera mitad, pues, apoyados por su run average, se encuentran en la cima del standing tras solo un compromiso. Pese al buen nivel mostrado, Obregón sigue reforzándose y para esta serie anunciaron la llegada de Zoilo Almonte, slugger dominicano que ya tuvo actividad con Yaquis como cuarto tolete y jardinero izquierdo.

#Deportes | Yaquis de Obregón suma a elemento de poder con experiencia en MLB como refuerzo para la LAMP ?uD83EuDD29https://t.co/bmwOQtm6FL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

En el primer compromiso contra los de la capital sonorense, 'La Tribu' tuvo un formidable desempeño en el que se conjugaron los batazos oportunos y la excelente labor monticular de todos sus elementos. La victoria fue para Fernando Sánchez, que consiguió su primer triunfo de la temporada, al lanzar seis entradas en blanco de solo tres imparables y cinco ponches; RJ Alaníz, Samuel Zazueta y Efraín Contreras se combinaron en relevo, permitiendo solo un imparable en tres episodios.

El marcador se inauguró en la misma primera entrada, luego de un doble error de los Naranjeros en una misma jugada; Touki Toussaint reviró a segunda, intentando poner fuera a Riley Unroe, que con error en el tiro y posterior pifia del jardinero central, terminó marcando en el pentágono. Santiago Chávez se trajo una más con una rola al cuadro en la tercera entrada y Kevin Villavicencio impulsó otra carrera con un sencillo a los jardines; la cuarta anotación se dio por otro error por parte de Hermosillo.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Miércoles, 26 de noviembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

'La Tribu' tendrá como inicialista a su as de la rotación, enviando a Odrisamer Despaigne a la loma de las responsabilidades; el 'Asere' cuenta con tres triunfos y dos victorias, además de una efectividad de 3.51. Wilmer Ríos será el encargado de abrir el compromiso por los visitantes, mientras busca su sexta victoria de la temporada, contrarrestada con un solo descalabro y 4.24 de ERA.

Fuente: Tribuna del Yaqui