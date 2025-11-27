Barcelona busca dar vuelta a la página del Chelsea y se enfoca en LaLiga; se enfrenta al Alavés

Barcelona, España.- Después de la humillante paliza que recibió en su visita al Chelsea en la Champions League a media semana, el Barcelona espera volver a la senda de la victoria cuando reciba al Alavés en duelo de La Liga el sábado 29 de noviembre de 2025.

En caso de sacar el triunfo, el Barcelona tendrá la oportunidad de adelantarse al líder Real Madrid en la clasificación española, un día antes de que el equipo de Xabi Alonso visite Girona. Previamente, el Barcelona había aprovechado un par de errores del Madrid para reducir la diferencia en La Liga a un punto. Pero el equipo de Hansi Flick se desmoronó en una derrota por 3-0 ante el Chelsea en la Champions League el pasado martes.

Barcelona jugará de nuevo en el Camp Nou

"Tenemos que aceptar la derrota y mantenernos positivos respecto a lo que viene después", dijo Flick, quien se centrará en mejorar una defensa que fue desmontada en Londres, donde claramente le faltaba el liderazgo y el juego inteligente de Íñigo Martínez, que se marchó a Arabia Saudí el verano pasado. El lateral derecho Jules Koundé encajó un gol en propia puerta y el central Ronald Araújo fue expulsado antes del descanso en Stamford Bridge, tras recibir dos tarjetas amarillas.

We leave the Champions League behind; now it’s time to focus on LaLiga uD83DuDC4A pic.twitter.com/RvZmTGq1wO — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2025

El partido contra el Alavés será el segundo que dispute el Barcelona de vuelta en un Camp Nou que aún está en renovación. El pasado fin de semana venció al Athletic de Bilbao 4-0 en su primer partido en su estadio en más de dos años. El Alavés ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de liga, y dos seguidos, para situarse en la posición 14. Tras Alavés, el Barcelona solo tendrá tres días de descanso antes de recibir al Atlético de Madrid en otro partido de liga española entre aspirantes al título.

Hansi Flick espera que su equipo enderece el rumbo

Para este encuentro, el Barcelona podrá contar de nueva cuenta con Pedro González en el centro del campo, después de perderse el partido ante el Chelsea mientras se recuperaba de una lesión muscular que le ha dejado fuera casi un mes. Pero mientras Pedri regresa a la alineación, el Barca sufrirá la baja de Fermín López, después de anunciarse el jueves que el centrocampista estará fuera dos semanas debido a una "pequeña lesión" en la parte baja de la pierna derecha.

Fuente: Tribuna del Yaqui