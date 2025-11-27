Copa del Mundo 2026: Los estadios en México que recibirán partidos oficiales de la justa internacional

Ciudad de México.- La Copa del Mundo 2026 celebrará el regreso de las justas internacionales al continente americano por primera ocasión desde hace 12 años, organizándose en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá. Esta competencia mundialista será la más grande jamás organizada, pues contará con un total de 48 equipos, donde se disputarán 104 compromisos que se repartirán en 16 sedes.

El Mundial 2026 en tierras aztecas llegará a tres recintos que fueron elegidos por la FIFA, tras una ardua revisión para verificar que cumplan con las exigencias para recibir el futbol internacional de la mayor calidad. La Selección Mexicana tendrá la oportunidad de disputar sus tres encuentros de la fase de grupos en casa, además de que, en caso de clasificar, podría tener las primeras rondas en las eliminatorias directas ante su gente.

El primer recinto en México al que llegará el futbol de la Copa del Mundo 2026 será el Estadio Azteca, lo que lo convertirá en el primer y único coliseo en la historia que recibirá un partido inaugural en tres mundiales diferentes, pues fue sede de la apertura del Mundial 1970 y 1986. Por reglas directas de la FIFA, ningún estadio puede usar su nombre original durante la justa, por lo que el 'Coloso de Santa Úrsula' pasará a llamarse Estadio Ciudad de México.

La casa histórica del 'Tricolor' está siendo sometida a un radical proceso de renovación, el cual concluirá a meses de que inicie el torneo y mejorará la experiencia para los aficionados que se den cita en dicho recinto. La Selección Mexicana disputará su primer y tercer encuentro de la fase de grupos, así como, si se da el caso de la clasificación, permanecerá en la CDMX para los dieciseisavos y octavos de final.

El Estadio Ciudad de México será la casa de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Otra de las sedes que formarán parte de la justa mundialista es el Akron, recinto de las Chivas del Guadalajara que pasará a llamarse Estadio Guadalajara. La casa del 'Rebaño' en la Liga MX cuenta con un aforo para 48 mil espectadores y también recibirá a la Selección Mexicana en el Mundial, siendo sede para el partido del jueves, 18 de junio del 2026.

El Estadio Guadalajara también albergará partidos oficiales de la Copa del Mundo 2026

El Estadio Monterrey (Estadio BBVA) es el único de los tres que no recibirá a la Selección Mexicana; en este recinto, los Rayados de Monterrey hacen válida su localía dentro del balompié mexicano y recibe a más de 53 mil aficionados. De los inmuebles elegidos en México, este es el más nuevo, además de contar con fama internacional por su compleja fachada, por lo que se le conoce como 'El Gigante de Acero'.

El Estadio Monterrey será la tercer sede en México para el Mundial 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui